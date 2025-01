Lecture Zen Résumer l'article

Samsung profite du CES 2025 pour dévoiler un moniteur OLED, qui a tout pour plaire face au Studio Display d’Apple. Le Smart Monitor M9 devrait prendre place sur un maximum de bureaux, si son tarif est attractif.

Comme chaque année, Samsung vient au CES avec une armada de nouveaux écrans, qu’ils soient destinés au salon (des téléviseurs toujours plus à la pointe) ou au bureau (des moniteurs toujours plus intelligents). Dans le lot, il y a un modèle qui attire l’attention : le Smart Monitor M9, présenté dans un communiqué publié le 2 janvier et que Numerama a pu approcher à Las Vegas.

Le Smart Monitor M2 est un produit axé productivité qui se distingue de ses prédécesseurs par sa dalle OLED, laquelle est 4K UHD et s’étend sur une surface de 32 pouces, rafraîchie à 165 Hz. Il se distingue aussi des autres en étant le premier moniteur à intégrer des fonctions d’intelligence artificielle, notamment un optimiseur d’image pour un rendu plus adapté au contenu.

Le Samsung Smart Monitor M9 a tout pour plaire : affichage OLED et technologies IA // Source : Nicolas Lellouche pour Numerama

Ce moniteur intelligent de Samsung a tout pour faire rêver

L’IA embarquée dans le M9 sert à adapter les paramètres d’affichage à la source, de manière à ce que l’écran donne le meilleur de lui-même quand on joue, quand on regarde un film ou quand on travaille. « Quant aux gamers, ils bénéficient d’une IA qui reconnaît le genre du jeu auquel ils jouent et affine les réglages de l’image afin d’offrir une expérience optimale et immersive pour chaque style de jeu » lit-on dans la présentation. Comme pour les téléviseurs de la marque, l’IA sert aussi à améliorer les contenus avec une définition de basse qualité, grâce à une mise à l’échelle boostée.

Le M9 étant un Smart Monitor, il est un produit hybride : il est à la fois un moniteur classique (à connecter à un PC ou à un Mac) et un téléviseur dépourvu d’un tuner, mais disposant d’une interface remplie d’applications de streaming. Une télécommande est même fournie pour passer d’un usage à l’autre. En passant à l’OLED, on devrait bénéficier d’une belle image, avec des noirs parfaits et des couleurs justes — on avait testé le M7, qui avait de sérieuses lacunes sur ce point. Signalons aussi la présence d’une caméra 4K pour les visioconférences.

Le Samsung Smart Monitor M9 arbore un design que ne renierait pas Apple // Source : Nicolas Lellouche pour Numerama

On louera aussi le design du M9, qui ressemble énormément à un produit Apple (surtout au niveau du pied), c’est-à-dire à la fois élégant et premium. Associé à un Mac mini, on n’y verra que du feu sur notre bureau. Le M9 a d’ailleurs tout en magasin pour concurrencer sérieusement le Studio Display d’Apple, qui n’a plus grand-chose pour rivaliser : le moniteur de Samsung a une meilleure technologie d’affichage, offre des fonctionnalités beaucoup plus avancées et s’avère bien plus polyvalent. On ne connaît pas encore son prix, mais il devrait être inférieur à celui du Studio Display (à partir de 1 749 €).

