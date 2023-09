La marque Mini a dévoilé ses nouveaux modèles 100 % électriques, avec sa citadine légendaire et un Countryman flambant neuf. L’occasion de repenser l’intérieur, articulé autour d’un incroyable écran OLED circulaire.

Mini est une marque qu’on pourra qualifier de fun. Ses modèles adorent être pétillants et les dernières nouveautés ne viendront pas trahir cette réputation. Dans des communiqués publiés le 1er septembre, en amont du salon automobile de Munich, le constructeur présente sa nouvelle Cooper (E et SE) et son nouveau Countryman (E et SE). Les deux voitures, qui se paient un ravalement de façade assez marqué, proposeront des motorisations 100 % électriques. Mais c’est un autre élément qui attire l’attention : leur intérieur minimaliste articulé autour d’un immense écran OLED circulaire.

Voir Mini opter pour un habitacle épuré n’a rien d’étonnant, dans la mesure où c’est la tendance actuelle — popularisée par Tesla et reprise, par exemple, par Volvo pour le SUV EX30. L’entreprise invoque même l’argument de la nostalgie avec un hommage à la version de 1959. Du coup, il n’y a plus d’écran de bord derrière le volant, qui pourra être remplacé par un affichage tête haute (en option). Toute l’attention se concentre donc sur une dalle OLED de 24 centimètres de diamètre, placée le plus près possible de la conductrice ou du conducteur. À en juger par les images, elle a l’air très joli.

Mini opte pour un écran circulaire d’un diamètre de 24 centimètres

Cet écran, basé sur une technologie d’affichage performante en termes de rendu des noirs et des couleurs, affiche une interface moderne. Elle est opérée par le nouveau système d’exploitation de Mini, qui s’appuie sur de jolies animations pour valoriser les interactions. Sur la partie supérieure, on retrouve les informations essentielles à la conduite, comme la vitesse et l’autonomie. On retrouve autrement toute une série de widgets qui donnent accès à des fonctionnalités de confort ou de divertissement. C’est vraiment la présentation de tous ces éléments qui donnent un côté rafraîchissant à l’expérience de conduite, au-delà du choix d’un écran circulaire.

On pourra afficher un immense accéléromètre sur l’écran OLED // Source : Mini

Mini a par ailleurs pensé à plusieurs modes d’affichage : certains seront disponibles de série, d’autres pourront être achetés plus tard. L’idée est vraiment d’offrir une expérience proche d’un smartphone, un objet du quotidien que les gens maîtrisent déjà et peuvent personnaliser. Il y aura même un Personal Mode qui permettra de choisir son propre fond d’écran avec la photo de son choix. Par conséquent, les options pour rendre sa Mini personnelle ne manqueront pas. Et elle répondra même à la voix avec la commande vocale « Hey Mini! ».

On retrouve quelques boutons physiques sous l’écran // Source : Mini

Les caractéristiques des nouvelles Mini 100 % électriques

Mini s’apprête à lancer plusieurs modèles 100 % électriques, dont une première génération du Countryman sur le segment. Comme prévu, l’autonomie est en hausse pour la Cooper.

Nouvelle Cooper Nouveau Countryman

Voici les caractéristiques techniques :

Cooper E Cooper SE Countryman E Countryman SE Puissance 135 kW 160 kW 150 kW 230 kW Accélération (0-100) 7,3 s 6,7 s 8,6 s 5,6 s Vitesse max NC NC 160 km/h 180 km/h Batterie 40,7 kWh 54,2 kWh 66,45 kWh 66,45 kWh Autonomie 305 km 402 km 462 km 433 km

