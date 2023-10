La Galaxy Tab S9 est la première « petite » tablette de Samsung avec un écran OLED, alors que ce luxe était autrefois réservé aux grands formats. Cet écran lui offre un avantage de taille sur la concurrence.

À 899 euros, la Galaxy Tab S9 est une tablette haut de gamme. Un luxe que seul Samsung peut se permettre dans ce marché ultra-dominé par Apple et son iPad. Les tablettes n’ont jamais réussi à autant fasciner que les smartphones, malgré les nombreuses tentatives des constructeurs de les rendre populaires.

Malgré son prix qui la rend moins compétitive qu’une Galaxy Tab S9 FE à 529 euros (ou qu’une Galaxy Tab A8 à 250 euros), la dernière tablette haut de gamme de Samsung a un argument de taille : son écran. C’est simple, sur le marché des tablettes, personne ne fait mieux. Y compris Apple.

Les performances sont excellentes

Le stylet inclus dans la boîte

Android sur tablette a fait des progrès… Points faibles … mais certains applications restent inadaptées

Le prix de 899 euros

Un écran OLED de 11 pouces : quel bonheur !

Avec sa filiale Samsung Display, Samsung construit les meilleurs écrans OLED du marché. Toutes les plus grandes marques font appel à ses services, puisque les écrans du Coréen sont des gages de qualité. Taux de contraste quasiment infini, couleurs vives, super luminosité… Samsung s’est imposé comme le numéro 1 des écrans OLED (hors marché des téléviseurs, où LG le surpasse).

Pourtant, pendant longtemps, Samsung n’a pas équipé ses petites tablettes d’écrans OLED. La marque a réservé ce luxe à ses smartphones, ses ordinateurs et ses grandes tablettes (comme la Tab S8 Ultra), mais a restreint les petits modèles au LCD. Une occasion manquée de mettre un coup à Apple, qui est pour le coup obligé de se contenter de dalles LCD (et mini-LED sur les grands modèles, qui est un LCD amélioré), puisqu’il n’est pas son propre fournisseur. Avec sa Galaxy Tab S9, Samsung change enfin ça !

La Galaxy Tab S9 est la seule tablette petit format avec des bandes noires vraiment noires quand on regarde un film. // Source : Numerama

La Galaxy Tab S9 est équipée d’un écran OLED de 11 pouces, qui est un pur bonheur pour les yeux (mention spéciale pour son rafraîchissement 120 Hz, qui rend la navigation si fluide). Dès que l’on regarde un film ou que l’on joue, on voit immédiatement la différence. Les bandes noires n’existent plus, on jurerait que l’écran est éteint.

Autre avantage du format 11 pouces : il est enfin possible de transporter dans un petit sac un écran de qualité pour regarder des films en voyage. C’est le format parfait !

Un PlayStation Portal, en mieux

Curieusement, pendant notre semaine avec la Galaxy Tab S9, nous avons souvent penser au PlayStation Portal de Sony. Il s’agit du nouvel appareil annoncé par le constructeur japonais pour contrôler à distance sa PS5.

Grâce à l’application PlayStation Remote Play, une Galaxy Tab S9 peut se connecter à une PS5 et se transformer en un écran portable de qualité. Mais contrairement au PlayStation Portal, grâce à son écran OLED 1600p (contre du LCD 1080p), il propose une qualité d’exception. Même impression avec Shadow ou des jeux en local, l’écran de la Galaxy Tab S9 est parfait pour jouer sur son canapé. Seul reproche : il n’a pas de support intégré pour le faire tenir debout, il faut acheter un accessoire (ou le mettre contre un mur). On aurait bien aimé un pied inclinable.

Comment ne pas aimer le grand écran OLED de la Galaxy Tab S9 ? // Source : Numerama

Et face à la Nintendo Switch OLED qui, comme son nom l’indique, dispose aussi d’un écran OLED ? C’est la luminosité qui fait la différence. Samsung fait plus de deux fois mieux que Nintendo (750 nits contre envrion 340). L’écran OLED de la Galaxy Tab S9 est vraiment excellent.

La seule chose que l’on peut reprocher au Galaxy Tab S9 est le fonctionnement de ses boutons de volume, qui n’est pas ergonomique quand la tablette est disposée à l’horizontale. Le bouton de gauche augmente le volume, le bouton de droite le diminue… Pourquoi ne pas faire l’inverse, comme sur iPadOS ?

Le mode DeX sauve Android, mais il y a encore du chemin

Enfin, quid de l’expérience globale ? On apprécie toujours le choix de Samsung de livrer un stylet S-Pen dans la boîte de sa tablette, alors que d’autres le vendent séparément. Cela incite à l’utiliser plus souvent, d’autant plus que le stylet de Samsung offre plein de fonctions intelligentes. Seul bémol : il se recharge au dos de la tablette, ce qui n’est pas très malin. Heureusement, on peut aussi l’aimanter sur le bord, en tirant un trait sur la recharge.

Un chargeur sans-fil au dos de la tablette, c’est toujours une mauvaise idée… // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Équipée de la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, la Galaxy Tab S9 est une tablette très puissante. Elle l’est sans doute moins que l’iPad Air (M1) ou l’iPad Pro (M2), mais est-ce vraiment un problème ? Ce qui compte est que l’expérience est toujours fluide, peu importe ce que l’on fait avec.

Le seul point faible de la Galaxy Tab S9 est son logiciel. Depuis toujours, Android souffre de beaucoup de retard sur iPadOS. Google a fait des progrès avec Android 12L et Android 13 avec des vues sur deux colonnes et une barre de navigation (un peu trop présente d’ailleurs, elle prend souvent trop de place), mais la plupart des applications tierces sont mal optimisées sur grand écran. C’est dommage, puisque cela incite la plupart des consommateurs à se tourner vers l’iPad.

Face aux autres tablettes Android, comme la Pixel Tablet, la Galaxy Tab S9 a néanmoins un avantage : le mode DeX. Inventé par Samsung, il transforme l’interface d’Android en une sorte de mini-Windows, avec des applications qui s’ouvrent sous la forme de fenêtres flottantes. Android devient alors immédiatement plus pratique.

Avec le mode Dex, Android devient soudainement cool sur tablette. Mais les applications prennent un format smartphone. // Source : Numerama

La plupart du temps, la Galaxy Tab S9 offre une expérience haut de gamme. Samsung renoue parfois avec ses travers, notamment lorsqu’il met sur l’écran d’accueil des applications payantes, qu’il faut payer pour ouvrir (LumaFusion, un logiciel de montage, par exemple), mais le reste est à la hauteur de l’écran OLED. La Galaxy Tab S9 est, de loin, la seule alternative crédible à l’iPad Pro 11 pouces.

Le prix de 899 euros Sans surprise, le principal point fort de la Samsung Galaxy Tab S9 est son écran. De l’OLED sur un format 11 pouces offre un confort formidable, aussi bien pour de la navigation quotidienne que pour des activités plus occasionnelles, comme du jeu vidéo ou du streaming. On ne peut s’empêcher de se demander pourquoi Samsung n’a pas amené de l’OLED sur ses petites tablettes plus tôt. Il reste néanmoins la question du prix. À 899 euros, la Galaxy Tab S9 se positionne entre l’iPad Air (789 euros) et l’iPad Pro (1 069 euros). Son écran est supérieur, c’est un fait, mais Android reste un point faible sur tablette. Y a-t-il vraiment un grand marché pour la Galaxy Tab S9 ? Aux consommateurs de répondre, en fonction de leur appétence pour les écrans haut de gamme.

