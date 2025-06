Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La gamme C4 de LG propose des téléviseurs OLED haut de gamme et polyvalents. Le modèle 55 pouces profite en ce moment d’une promotion sur le site de LG.

Sur le marché des téléviseurs, certains fabricants règnent en maître et possèdent des modèles qui se démarquent clairement de la concurrence. C’est le cas de LG et de sa gamme de téléviseurs C4 dotés de dalle OLED de grande qualité. Le téléviseur est aussi à l’aise avec le cinéma que les jeux vidéo, et fait partie des meilleures références du marché. Il est en ce moment à un prix bien plus intéressant.

Le téléviseur OLED55C4 d’une taille de 55 pouces est vendu 1 990 € à sa sortie en 2024, puis remisé 1 390 €. Il est en ce moment proposé sur le site de LG au prix de 1 099 €.

C’est quoi, ce téléviseur OLED de LG ?

Ce téléviseur de la gamme C4 d’une taille de 55 pouces embarque une dalle OLED d’une résolution 4K de 3 840 x 2 160 pixels. LG propose ni plus ni moins que l’un des meilleurs téléviseurs sur le marché, avec une qualité d’image irréprochable. Les contrastes et les noirs sont parfaits, et la technologie Brightness Booster optimise la luminosité. Le C4 supporte les normes HDR10, HDL et Dolby Vision IQ, pour une colorimétrie plus riche. Autant dire que le cinéma à la maison est possible. Le mode HGIG est également disponible pour améliorer l’expérience sur les consoles récentes compatibles HDR, comme la Switch 2.

Même si l’audio est correct, il n’égale pas l’image en termes de qualité. Les deux haut-parleurs de 40 W et les deux woofers, compatibles avec les formats audio Dolby Atmos et DTS:X, délivrent un son suffisant, mais ne se hissent pas au niveau d’une bonne installation sonore. La fonction WOW Orchestra sert à synchroniser le son du téléviseur avec une barre de son LG, une bonne raison d’investir dans cette dernière.

WebOS est une interface élégante et performante

Ce téléviseur LG est-il une bonne affaire à ce prix ?

La nouvelle gamme des C5 vient de sortir, mais avec une grille tarifaire bien supérieure. Un peu plus de 1 000 € pour le C4, cela reste encore un sacré investissement. Mais si vous avez le budget et êtes à la recherche d’un modèle haut de gamme qui vous durera de nombreuses années, alors c’est un bon investissement à ce prix. En plus d’être ce qu’il y a de mieux pour les cinéphiles, il convient parfaitement pour les joueuses et les joueurs grâce à ses quatre ports HDMI 2.1 et son taux de rafraîchissement de 144 Hz. Vous pourrez aussi compter sur les fonctions ALLM, AMD FreeSync Premium et G-Sync pour supprimer les déchirures à l’écran, le flou, et réduire l’input lag.

Le C4 utilise l’interface maison webOS 24 (webOS 25 d’ici à la fin de l’année), et propose une navigation ergonomique et intuitive. Les contenus sont bien mis en avant et vous pourrez organiser l’ensemble selon vos préférences. Les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d’Amazon et la fonction Chromecast sont disponibles.

Les points à retenir sur le OLED55C4 :

Une dalle 4K OLED et les normes HLG, HDR10, Dolby Vision (IQ)

700 € de moins que le nouveau modèle C5

4K à 120 FPS pour les jeux vidéo

