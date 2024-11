Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Avec ces C4, LG propose une gamme de téléviseurs OLED premium, polyvalents et performants, un taux de rafraîchissement élevé et une excellente luminosité. Le modèle 48 pouces est en promotion pour ce Black Friday.

C’est quoi, la promotion sur ce téléviseur OLED de LG ?

Le téléviseur OLED48C4 de 2024, modèle 48 pouces, est normalement vendu 1 290 €. Boulanger le propose au prix de 918 € via Rakuten, avec le code BLACK80.

Ce C4 est un téléviseur de 48 pouces, soit une diagonale de 122 cm. Ce n’est pas le plus grand des téléviseurs, mais sa taille est idéale si vous n’avez pas une grande place dans votre salon. Sa taille, ses bordures très fines et ses lignes élégantes font qu’il se place facilement dans un coin TV et passe inaperçu. Sa dalle OLED d’une résolution 4K de 3 840 x 2 160 pixels offre de très belles images, avec des contrastes et des noirs parfaits, et une excellente luminosité.

Vous pourrez compter sur les normes HDR10, HDL et Dolby Vision IQ pour une image parfaitement calibrée, proche de la qualité d’une salle de cinéma, notamment en termes de colorimétrie. Le système sonore, composé de deux haut-parleurs de 40 W et deux woofers, supporte les formats Dolby Atmos et DTS:X. Même si le son est correct, cela serait dommage de ne pas profiter de la technologie WOW Orchestra, qui synchronise le son du téléviseur avec une barre de son LG, recommandée pour décupler l’immersion.

WebOS est une interface élégante et performante // Source : LG

Ce téléviseur LG est-il une bonne affaire à ce prix ?

C’est une très bonne affaire, si vous ne cherchez pas un très grand téléviseur. Le OLED48C4 est un TV polyvalent qui permet de brancher une Xbox Series ou une PlayStation 5 via les quatre ports HDMI 2.1, et de profiter d’un affichage 4K à 120 FPS. Les fonctions ALLM, AMD FreeSync et Premium et G-Sync suppriment les déchirures à l’écran, les flous de mouvement, et réduisent l’input lag.

Enfin, l’interface webOS 24, propre au téléviseur de LG, offre une navigation ergonomique et plutôt intuitive dans l’ensemble. Les menus ne rament pas, et les contenus sont bien mis en avant. Les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d’Amazon, ou encore la fonction Chromecast, sont disponibles.

