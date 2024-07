Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Ce téléviseur de Panasonic coche toutes les cases du modèle indispensable. Malheureusement trop cher à sa sortie, il tombe à un prix jamais vu pour les soldes d’été.

C’est quoi, la promotion sur ce TV OLED ?

Le téléviseur OLED 55 pouces Panasonic TX-55MZ800E est commercialisé en 2023 au prix de 1 799 €. Pour les soldes d’été, il est proposé au prix de 849 € sur le site de Boulanger.

C’est quoi, ce téléviseur OLED ?

Ce téléviseur de Panasonic est un modèle d’une taille de 55 pouces, soit une diagonale de 140 cm. Sans passer complètement inaperçu, ses bordures fines et son pied discret lui permettent de trouver facilement sa place dans votre coin TV. Son design tout en finesse favorise aussi grandement l’immersion, surtout pour une soirée cinéma un soir d’été. Il embarque une dalle OLED d’une résolution 4K de 3 840 x 2 160 pixels aux contrastes et aux noirs parfaits, et à l’excellente luminosité.

Le téléviseur supporte les normes HDR10+ et Dolby Vision pour une image encore plus détaillée, à la colorimétrie proche d’une expérience cinéma. Le 55MZ800E s’accompagne de deux haut-parleurs de 2 × 10W et d’un woofer de 12 W. Le son est certes puissant, mais ne vous privez pas d’une bonne barre de son achetée avec les économies faites pour profiter du Dolby Atmos.

L’interface Google TV // Source : Xiaomi

Est-ce que ce téléviseur de Panasonic est une bonne affaire à moitié prix ?

C’est même une excellente affaire ! 850 €, cela reste toujours une sacrée somme. Mais c’est un investissement fiable pour un téléviseur performant qui vous accompagnera quelques belles années. Surtout que vous pouvez aussi brancher votre PlayStation 5 ou votre Xbox Series aux trois ports HDMI 2.1, et profiter de vos jeux en 4K avec un taux de rafraichissement de 100 Hz. Ce TV est donc un modèle polyvalent, parfait pour les séances cinéma et les parties de jeux vidéo.

L’interface utilisée dans le téléviseur de Panasonic est Google TV. Cette dernière est claire et réactive, et la navigation se fait facilement. L’ensemble des services de SVOD sont présents et du contenu personnalisé est régulièrement mise à jour. Vous pourrez utiliser Google Assistant pour naviguer au son de votre voix.

