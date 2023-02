Orange, SFR et Bouygues Telecom ont dévoilé leur calendrier de fermeture des réseaux 2G et 3G en France. Du côté de Free Mobile, on a déjà tourné la page de la 2G.

Orange a été le premier à se positionner, en février 2022, lors du Mobile World Congress. Un an plus tard, c’est maintenant ses concurrents qui présentent leur calendrier d’extinction des réseaux 2G et 3G. SFR a choisi la voie du communiqué, fin janvier, tandis que Bouygues Telecom a révélé ses intentions dans une interview à L’Usine Digitale, quelques jours après.

Quand fermeront les réseaux 2G et 3G ?

À date, il n’y a que Free Mobile qui n’a exposé de calendrier de fin pour la 2G et la 3G. Il faut toutefois noter que la 2G chez Free Mobile est déjà inactive. Comme on peut le voir dans l’observatoire de l’Agence nationale des fréquences, aucun site 2G n’est en service chez Free, que ce soit pour la bande 900 MHz ou 1 800 MHz. Seule la 3G est encore opérationnelle.

Opérateur de téléphonie Fin du réseau 2G Fin du réseau 3G Orange 2025 2028 SFR 2026 2028 Bouygues Telecom 2026 2029 Free Mobile inactive /

Pourquoi fermer les réseaux 2G et 3G ?

« Ces technologies arrivent en bout de course », de l’aveu de Jean-Christophe Ravaux, directeur Marché BtoB de Bouygues Telecom, interrogé par nos confrères. Il y a aussi la réalité du marché, qui a largement basculé en 4G aujourd’hui. Déployée au début de la décennie 2010, cette génération est maintenant extrêmement commune et couvre quasiment tout le monde.

Selon les indications des opérateurs et les mesures effectuées par le régulateur des télécoms, voici le degré de couverture en 4G atteint par chacun des quatre grands opérateurs français, autant au niveau de la population que du territoire — ce sont des données qui datent du mois de mars 2022. Lorsque le glas sonnera pour la 2G et la 3G, ces taux auront encore progressé.

Opérateur de téléphonie Couverture Population Couverture Territoire Orange 99+ % 93 % SFR 99+ % 95 % Bouygues Telecom 99+ % 93 % Free Mobile 99 % 91 %

La fermeture de la 2G et de la 3G s’inscrit aussi dans un mouvement plus global où chaque nouvelle génération de la téléphonie mobile apporte des fonctionnalités, des performances et des perspectives inédites. C’est pour cela que les opérateurs ajoutent des « G ». Par exemple, la 2G est limitée à la voix et aux SMS, tandis que la 3G ajoute une liaison Internet bas débit.

La 4G et la 5G offrent à ce titre de meilleures perspectives. Des questionnements se posent toutefois sur les futurs usages, d’autant que l’on commence à entendre parler de la 6G. Si la 4G a largement amélioré les débits, offrant un vrai intérêt pour le grand public, les développements de la 5G et 6G paraissent s’adresser plus aux industriels qu’aux particuliers.

Pour aller plus loin Comment faire un partage de connexion Internet avec un smartphone ?

Que vont devenir les fréquences de la 2G et de la 3G ?

En France, la 2G mobilise des fréquences sur les bandes 900 et 1 800 MHz. Du côté de la 3G, ce sont les bandes 900 et 2 100 MHz. La fermeture de ces réseaux va, de facto, rendre ces fréquences disponibles pour autre chose. Mais en l’espèce, il est attendu que les opérateurs puissent les recycler pour les mobiliser au profit de la 4G et surtout de la 5G.

La bande 900 MHz a été attribuée en 1986. Elle a d’excellentes caractéristiques pour couvrir l’intérieur des bâtiments et pour couvrir loin. En revanche, son débit maximum théorique est particulièrement faible. La bande 1 800 MHz est un peu moins déséquilibré : son débit est meilleur, mais elle porte moins et pénètre moins les bâtiments. Elle a été attribuée en 1994. La bande 2 100 MHz, attribuée en 2001, est semblable à la 1 800 MHz.

Bon, d’accord, la 2G et la 3G ne sont pas aussi vieux que ça. // Source : Amber Case – Flickr

Et la couverture de la 5G alors ?

Le déploiement de la 5G en France a commencé à la fin de l’année 2020. Ce tout nouveau réseau de téléphonie mobile est encore très loin d’égaler la 4G, malgré des milliers de sites déjà opérationnels. Cependant, il est déjà possible d’être couvert si vous vivez près d’une grande agglomération — et à condition d’avoir un forfait 5G et de posséder un smartphone récent.

Vous avez aussi des outils pour vous aider à vérifier si vous êtes couvert en 5G.

Lorsque la 2G s’éteindra en 2025 chez Orange, la couverture de la 5G devra suffisamment avoir progressé pour atteindre les deux tiers de la population en métropole — c’est ce qui est prévu dans le calendrier de la 5G en France. Cinq ans plus tard, la 5G devra atteindre les mêmes niveaux que la 4G aujourd’hui, ce qui justifiera encore plus la retraite de la 2G et de la 3G.

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Comparateur forfait mobile sans engagement

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.