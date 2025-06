Lecture Zen Résumer l'article

Free Mobile et Orange signent le prolongement de leur partenariat sur la 3G. Il va permettre à Free de proposer de la 3G sur le réseau d’Orange à ses abonnés, pour couvrir certaines zones où il n’est pas encore présent.

Free et Orange veulent étendre leur accord d’itinérance, selon une information diffusée par le Figaro ce 1er juin 2025. Cet accord permet à Free de profiter du réseau 2G et 3G d’Orange. L’extension de l’accord permettra de prolonger l’utilisation de la 3G jusqu’en 2028 ; après, Orange arrêtera la 3G. Quant à la 2G, il est déjà prévu qu’Orange la cesse en fin d’année.

Free renouvelle un accord important avec Orange

Orange et Free sont des opérateurs concurrents, mais depuis 2011, ils sont aussi partenaires. Leur accord : les abonnés Free peuvent utiliser le réseau 2G ou 3G d’Orange lorsqu’ils sont dans des zones desquelles Free est absent, ou lorsque le réseau Free est saturé. Un accord révisé en 2016, en 2020, en 2022 et cette année (l’échéance arrivait), comme l’explique Le Figaro, dont le montant « a pu atteindre jusqu’à un milliard d’euros ». Aujourd’hui, le réseau Free couvre davantage de territoire, par conséquent il ne reste que quelques zones dans lesquelles l’opérateur fait appel au réseau d’Orange.

Le logo de Free. // Source : Free

Le nouvel accord prévoit une prolongation jusqu’en 2028 de l’utilisation de la 3G pour les appels. Une itinérance qui ne semble pas au goût du régulateur, l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes). La date n’est pas choisie par hasard : c’est en 2028 qu’Orange va définitivement débrancher la 3G. Ainsi, Free n’aura pas d’autre choix que d’arrêter l’itinérance en 2G.

L’Arcep pourrait dire oui, mais à contrecœur

Cette itinérance est soumise à la validation de l’Arcep, qui a toujours validé l’accord entre Free et Orange. Ce qui ne signifie pas que l’Arcep voit cet accord d’un œil favorable ; ce qui compte pour l’autorité, c’est que les opérateurs investissent dans leur propre réseau, afin de couvrir au maximum le territoire et d’éviter la saturation. D’ailleurs, l’Arcep avait mis la pression à Free en 2022 lors de la dernière révision du partenariat : le débit a dû être réduit pour les abonnés.

Antenne-relai. // Source : Canva

Une source du Figaro explique que Free « se sert du parapluie de l’itinérance pour éviter de déployer les dernières antennes qui manquent sur son réseau. C’est les derniers pourcentages, mais ce sont les infrastructures généralement les plus chères à déployer. » L’Arcep va donc devoir valider l’accord (ou non) et entendre la voix des concurrents, SFR et Bouygues Telecom. L’autorité devrait se prononcer cette semaine selon nos confrères du Figaro. Tout porte à croire qu’elle devrait accepter l’avenant : pourquoi dire non pour seulement trois ans de plus ?

