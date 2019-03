Le cap est fixé : dès 2020, au moins une grande ville de chaque État membre doit être couverte par l'ultra haut débit mobile.

Le plan pour apporter la 5G en France suit son cours. Depuis l’approbation, fin 2017, d’une feuille de route définissant le calendrier général du déploiement de l’ultra haut débit mobile dans l’Union européenne, les initiatives se multiplient pour préparer le terrain. Et dans l’Hexagone, c’est l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui les encadre.

Le régulateur des télécoms est en effet en première ligne : alors que la procédure d’attribution des licences doit être dévoilée en cours d’année, les expérimentations et les consultations s’enchaînent. En ce début d’année, un appel a par exemple été lancé au secteur des télécoms pour qu’il teste les ondes millimétriques, qui promettent « des débits inégalés et des usages inédits » à qui s’en sert.

Du côté des opérateurs, d’ailleurs, les essais sur la 5G fleurissent partout en France. Dans plusieurs villes françaises, de Bordeaux à Douai en passant par Lille, Villeurbanne, Nantes ou bien Marseille et Toulouse, Orange, SFR ou encore Bouygues Telecom rivalisent dans leurs effets d’annonce. Ce dernier a même annoncé, en tout début d’année, avoir passé un appel 5G « en conditions réelles » à Lyon.

Cet appel présage-t-il d’une arrivée imminente de la 5G en France ? Malheureusement non : il y a encore beaucoup d’obstacles à franchir pour que cette nouvelle norme soit largement accessible sur le territoire. En synthétisant les informations données par le régulateur des télécoms et la feuille de route établie par les ministres de l’Union européenne, on aboutit au calendrier suivant.

Calendrier à venir de la 5G

2019

Préparation d’une libération rapide des bandes 3,5 GHz et 26 GHz au profit de la 5G.

Ouverture de sites pilotes 5G « grandeur nature ».

Consultation sur l’appel à candidatures pour l’attribution des bandes de fréquences.

Définition des modalités d’attribution.

Lancement de la procédure d’attribution des fréquences.

2020

Attributions de fréquences : publication des décisions.

Premiers déploiements et ouverture des premiers services 5G.

Attribution de la bande 700 MHz dans la plupart des pays membres.

La 5G doit être proposée dans au moins une ville par État membre.

2022

Disponibilité de la bande 700 MHz dans tous les États membres.

2025

la 5G doit être proposée dans les grandes villes et le long des grands axes de transport.

Entrée dans l’ère de la « société du gigabit ».

L’Arcep consulte et supervise

La 5G doit permettre de bénéficier de débits allant au-delà de la barre des 10 Gbit/s. Ainsi, même un film en haute définition sera téléchargé dans des délais très courts. Cette norme délivrera aussi un temps de latence extrêmement bas et aura un effet limité sur l’autonomie des appareils, permettant de préserver la batterie des terminaux bien plus longtemps qu’à l’heure actuelle.

Cette norme est une « génération de rupture [qui] permettra un saut de performance », observe le régulateur des télécoms. Aussi n’est-il pas surprenant de le voir multiplier les consultations publiques : avant celle d’octobre, on en compte trois : une en janvier 2017 sur de nouvelles fréquences, une en mai 2018 sur les ondes millimétriques et une sur la bande L (1,5 GHz).

Elle a également produit en mars 2017 un rapport sur les enjeux de la 5G présenté cet été la feuille de route 5G concernant la France ainsi que le programme de travail qui l’attend. Depuis la rentrée, elle a aussi installé un comité prospectif sur les réseaux du futur, en septembre, qui a commencé à travailler un mois plus tard. Plusieurs autres travaux sur la 5G sont prévus d’ici la fin de l’année.

Construire la société numérique

« Une société numérique ne peut se faire sans réseaux 5G », déclarait en décembre 2017 la ministre estonienne Urve Palo, lors de l’adoption de la feuille de route. Son gouvernement présidait alors l’Union. « Les citoyens ont besoin de ces réseaux 5G, mais aussi les appareils qui nécessitent un accès internet fiable et à haut débit, pour traiter un volume toujours croissant de données ».

Le cadre adopté entre les pays membres fixe donc « les principales activités à mener et le calendrier de leur mise en œuvre », en particulier sur le plan réglementaire, ainsi qu’un « plan pour harmoniser l’utilisation technique et les finalités des fréquences 5G et [leur] attribution ». Cela étant, cette feuille de route n’interdit évidemment pas aux opérateurs d’aller plus vite s’ils le peuvent.

Certains opérateurs ainsi que les équipementiers font en effet entendre une petite musique selon laquelle un lancement commercial peut survenir entre 2019 et 2022, en fonction toutefois d’un grand nombre de paramètres. Du côté du grand public, il faudra avant tout acquérir un terminal compatible pour pouvoir profiter des promesses de l’ultra haut débit mobile.

(mise à jour du calendrier pour 2019)

Article publié initialement le 6 décembre 2017