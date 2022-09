Les appels masqués peuvent être utilisés en tapant un petit code avant le numéro du correspondant. Cela marche avec Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile. Attention : un numéro n’est jamais caché pour le réseau.

Les opérateurs français de téléphonie mobile proposent à leur clientèle une option pour masquer leur numéro de téléphone lors d’un appel téléphonique. La manipulation est simple : il faut taper au clavier une combinaison avant le numéro de la personne ou de l’entreprise que vous voulez joindre. Ce code peut varier entre Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile.

Comment appeler en numéro masqué

Les appels masqués sont possibles en tapant un code avant le numéro. // Source : Louise Audry pour Numerama

Cela donnera quelque chose comme #31#06xxxxxxxx si vous appelez avec une ligne SFR ou Bouygues Telecom. Notez que ces commandes ont pour effet de ne masquer qu’une fois l’appel. Cela n’active pas globalement une option qui cacherait à l’avenir tous vos coups de fil. Les opérateurs proposent un réglage qui permet de masquer le numéro en permanence.

Masquer son numéro peut être justifié selon les circonstances. Un communicant ou une journaliste pourrait ne pas vouloir afficher son numéro dès qu’un appel est établi, surtout si c’est aussi sa ligne personnelle. Un particulier ne veut peut-être pas montrer son numéro au moment de contacter un service de manière ponctuelle. Et ainsi de suite.

Activer et désactiver le numéro masqué

Les critères d’activation changent d’un opérateur à l’autre. Pour Orange, il faut se rendre dans son espace client et suivre les instructions. Pour Free Mobile, il faut juste taper un code différent (*31#, sans la virgule et la parenthèse). Pour Bouygues Telecom et SFR, il faut se rendre dans les paramètres de son smartphone et activer une option. Elle existe sur Android et sur iOS.

Bien sûr, il est possible de désactiver à tout moment le numéro masqué. Selon les cas de figure, il faudra retaper un autre code avant un prochain appel ou bien faire le même chemin que celui qui a permis de l’activer — que ce soit dans le compte client (pour Orange) ou bien dans les réglages du téléphone (pour Bouygues Telecom et SFR).

Un numéro masqué ne l’est pas pour le réseau

Il est important de souligner qu’un numéro masqué est un service proposé par votre opérateur, dans le cadre d’un usage normal. Vous ne masquez votre numéro qu’à la personne que vous contactez, pas à votre opérateur, qui peut toujours connaître les numéros composés, la durée de l’appel ou encore l’heure à laquelle vous avez passé votre coup de fil.

En clair, le numéro masqué ne l’est pas pour le réseau. Cela veut dire que s’il y a des abus, une personne est susceptible d’alerter son opérateur pour signaler un souci de ce genre. Vous pouvez par ailleurs déposer une plainte pour mettre la police dans la boucle. Elle pourra, durant l’enquête, de se renseigner sur l’origine des appels et de donner suite, si l’affaire est sérieuse.

