Le régulateur des télécoms a récemment rappelé à l’ordre les quatre opérateurs vis-à-vis de leurs engagements en matière de couverture du territoire en réseau mobile. En particulier, l’autorité a émis des « doutes sérieux » sur leur capacité à tenir la prochaine échéance, cet été.

C’est une prise de parole qui fait office de nouveau coup de pression contre les opérateurs. Le 7 mai 2025, le régulateur des télécommunications français a en effet décidé de mettre en ligne pas moins de sept mises en demeure ciblant les quatre principaux opérateurs de téléphonie mobile du pays — à savoir Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile. En cause ? Leurs efforts en matière de couverture du territoire.

« Doutes sérieux » sur le plan de vol des quatre opérateurs

Cette intervention de l’autorité de régulation des télécoms regroupe en fait une série de décisions prises en 2024 et 2025 pour conduire les opérateurs à tenir leurs engagements s’agissant de la résorption des zones blanches qui existent encore dans le pays. Chaque opérateur a été épinglé en février 2025, avec la même sentence à chaque fois : il y a un « doute sérieux » quant à être dans les clous.

En plus de ces mises en garde récentes adressées à Orange, Free Mobile, Bouygues Telecom et SFR, le gendarme des réseaux a également mis en ligne des décisions plus anciennes, de février 2024, ciblant SFR, Bouygues Telecom et Orange. Ainsi, en plus d’un rappel à l’ordre adressé initialement à chaque opérateur, cette mise en ligne du 7 mai constitue de fait une autre piqûre de rappel, cette fois publique.

Cette mise en ligne survient alors que les quatre opérateurs s’approchent de l’échéance du 4 août 2025, date à laquelle ils ont pris des engagements de mise en service des sites téléphoniques. Or, en date du 28 octobre 2024, et sur la base des informations fournies par le secteur, le régulateur relevait que la quasi-totalité des sites concernés ne l’étaient pas : à peine 2 sur les 157 répartis entre Orange, SFR, Bouygues et Free.

Le coup de pression de l’Arcep de février dernier, réitéré en ce début du mois de mai, vise ainsi à alerter les opérateurs suffisamment en amont pour qu’ils aient le temps de redresser la barre. D’ailleurs, les décisions de l’Arcep invitent toutes les parties à « [engager] les moyens nécessaires » au déploiement des sites, en fonction des modalités qui ont été prévues dans le cadre du New Deal Mobile.

Un plan de longue haleine pour couvrir toute la France

L’objectif de ce plan, qui est le fruit d’une mobilisation du gouvernement, des opérateurs, des collectivités territoriales et de l’Arcep, vise à proposer partout une couverture mobile de qualité et en très haut débit. Lancé en 2018, il est toujours en cours sept ans après. Et malgré les rappels à l’ordre du régulateur, force est de constater qu’il avance : fin septembre 2024, 3 231 nouveaux sites 4G liés à ce plan avaient émergé.

Les opérateurs peuvent toutefois faire face à des injonctions contradictoires en matière de déploiement. En particulier, il y a un paradoxe récurrent dans certaines zones blanches ou mal couvertes, avec des habitants ou des mairies qui demandent du réseau, mais réfractaires à l’idée d’avoir les installations nécessaires à ce réseau dans leur environnement. C’est ce que montre ce long fil sur Twitter, par exemple.

Comme le rappelle le régulateur des télécoms, le New Deal Mobile est un dispositif à plusieurs étages. Outre la fin des zones blanches, il y a aussi des exigences en matière de déploiement de la 4G, car on ne peut se satisfaire de régler le problème des zones blanches avec de la 2G ou de la 3G. Ces échéances courent pour certaines jusqu’en 2031. Ce qui promet là encore sans doute quelques futurs autres rappels à l’ordre de l’Arcep.

