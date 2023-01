Cette année, vous avez jusqu’au 7 février pour profiter des soldes d’hiver. Débutés le 11 janvier dernier, les oldes ne concernent plus uniquement les rayons textile et envahissent également les rayons téléphonie et multimédia. Numerama écume donc toutes les promos pour vous sélectionner les meilleurs. Alors ne passez pas à côté de ces bons plans tech et suivez le guide.

On ne vous apprend rien, les soldes sont organisés en démarques et s’étendent sur quatre semaines, durant lesquelles, vous profitez de remises. Si les vêtements sont souvent au premier rang des soldes, les télés, smartphones, souris et autre équipement tech et multimédia bénéficient aussi de belles remises.

Démarque après démarque, les rabais deviennent de plus en plus intéressants. Attention cependant à ne pas trop attendre. Si une référence vous plaît à -20 %, patienter jusqu’à la prochaine démarque pour gagner 10 % supplémentaire est risqué. Les soldes s’appliquent sur une quantité de produits limitée et vous n’êtes sûrement pas l’unique personne à lorgner sur cette bonne affaire.

Numerama tiendra à jour régulièrement ce guide des Soldes d’Hiver 2023 en rajoutant les nouvelles offres et en supprimant celles indisponibles. Malgré nos efforts, il n’est pas impossible que vous tombiez sur une promotion qui n’est plus valable ou dont le stock est épuisé. Pas de temps à perdre, voici les meilleures offres tech de cette première vague de réductions.

Liste des meilleures promos tech à saisir pendant les soldes

Google Pixel 7 Pro à 799 € au lieu de 1 130 €

TV Samsung The Frame à 889 €

Google Pixel 7 Pro à 799 € au lieu de 899 €

Le Pixel 7 Pro est le modèle le plus haut de gamme du dernier smartphone de Google. Réputée pour la qualité de ses photos, la marque ne nous déçoit pas. Google intègre plusieurs capteurs dans son téléphone et l’ajout d’une intelligence artificielle capable de corriger les photos permettent de faire d’excellents clichés dans toute cirsonctances. De nuit, de jour, en zoom x30 avec une précision déconcertante. Bref vous l’avez compris, c’est le top pour les jolis ph

Outre ces jolis photo, le Pixel 7 Pro se targue d’un bel écran OLED avec un afiichage en 120 Hz. Avec sa taille de 6,7 pouces, il peut se montrer difficile à manier, surtout pour les petites mains. Le Google Pixel 7 Pro est un téléphone que nous recommandons. Il se démarque de ses concurrents par un prix de sortie très abordables à côté de ses grands concurrents Apple et Samsung, qui propose leur modèle pro à plus de 1 000 €. Avec une remise d’une centaine d’euros pour les soldes, il devient encore plus accessible.

TV Samsung The Frame 55″ à 889 € au lieu de 1 499 €

Vous avez peut-être déjà eu l’occasion de croiser ce téléviseur un peu particulier. Conçu pour se dissimuler parfaitement dans la décoration de votre salon, le téléviseur The Frame de Samsung ressemble davantage à un tableau qu’à une télé. Il s’accroche au mur et affiche de belles peintures lorsque la télé est éteinte. D’une diagonale de 139 centimètres, il trouvera facilement sa place. Il n’est pas toujours évident de fixer le téléviseur. La qualité de l’image est celle promise par la technologie QLED de Samsung. Un affichage lumineux en Ultra Haute Definition 4K.

L’écran The Frame de Samsung

Habituellement vendu autour de 1 400 €, le site Rue du Commerce vous le propose avec une remise de plus de 40 % au prix de 889 €. Il vient accompagné d’un appareil à massage à percussion. Parfait pour vous détendre devant votre nouveau téléviseur 4K.

PC gaming Lenovo Legion 5 à 849 € au lieu de 1 299 €

Les gameuses et gameurs le savent, un PC portable gaming, ça coûte cher. Si rien ne remplace la bonne config maison d’un PC fixe, l’ordinateur portable peut se révéler utile et pratique. Dans le rayon informatique, nous vous avons trouvé ce très bon PC conçu pour le jeu en promotion. Nous le recommandons d’ailleurs dans notre guide des meilleurs ordinateurs portables.

Lenovo Legion 5 soldé à 899 €

Design et performances sont au rendez-vous. Équipé d’un CPU AMD Ryzen 5 5600H avec 512 Go de mémoire interne et 16 Go de mémoire vive, ainsi que d’un GPU NVIDIA GeForce RTX série 30, le Legion 5 fera tourner tous vos jeux avec fluidité. Son écran mesure 15,6 pouces et l’affichage est en full HD.

iPad 9 (2021) à 359 € au lieu de 439 €

La tablette d’Apple, sortie en 2021, profite des soldes d’hiver 2023 pour afficher son prix le plus abordable. Avec une remise de presque 20 %, c’est 80 € d’économisés. L’iPad 10.2 profite d’un SoC Bionic Apple 13 et d’un écran de 10,2 pouces. L’iPad entré de gamme d’Apple se révèle largement suffisant pour des tâches simples telles que la consultation d’une boîte mail, la navigation sur internet ou encore le visionnage de contenus vidéos.

L’expérience offerte par Apple sur sa tablette entrée de gamme est dans la lignée de ce que la marque propose habituellement. L’écran est beau, les applications tournent avec fluidité et la réactivité d’Apple est toujours aussi plaisante. Si vous ne cherchez pas à utiliser de trop gros logiciels sur votre tablette, l’iPad 9 de 2021 est le meilleur compromis à ce prix. Si vous cherchez une tablette Apple plus performante, consultez notre guide pour savoir quel iPad choisir.

Vous pouvez également retrouver l’iPad 9 eme génération avec 256 Go de mémoire en promotion. Il passe à 579 € au lieu de 639 €, soit une remise de 9 %.

TV Samsung NeoQLED 55″ à 1 089 € au lieu de 1 700 €

Tout beau tout neuf, l’écran NeoQLED sorti en 2022, bénéficie d’une belle remise sur le site Ubaldi. À son lancement, ce téléviseur haut de gamme, embarquant la toute dernière technologie Quantum Mini LED, était vendu aux alentours de 1 700 €. Pendant les soldes, Ubaldi le propose à 1 089 € Aujourd’hui, vous pouvez vous l’offrir pour le prix d’une bonne télé 4K moyenne gamme.

Samsung Neo QLED QN85B en solde

D’une diagonale de 55 cm, la Neo QLED QN85B embarque les derniers processeurs de la marque coréenne Neo Quantum Processor 4K. Avec sa nouvelle technologie alliant mini LED et performances du QLED, l’image est lumineuse avec une profondeur des noirs encore mieux maîtrisée. Samsung a pensé à intégrer dans son téléviseur des woofers, pour un rendu sonore encore plus précis et il est également possible de contrôler votre TV avec votre voix en passant par Alexa ou Goggle Assistant. La télé est aussi compatible AirPlay. À ce prix, c’est une super affaire.

Moniteur LG UltraFine 24″ dalle IPS UHD 4K dédié MacOS à 399 € au lieu de 427 €

La marque LG s’est allié à Apple pour pouvoir offrir une meilleure expérience sur ses écrans. Si nous ne sommes pas sur de l’écran Retina, le moniteur 24MD4KL de la marque coréenne propose un super affichage UHD 4K sur une dalle IPS d’une diagonale de 24 pouces. LG intègre des ports Thunderbolt 3 et USB-C permettant un transfert rapide de toutes vos données en 4K de votre Mac vers votre écran d’ordinateur.

Moniteur 24″ LG UHD 4K dédié Mac Os

Le moniteur LG 24MD4KL se règle bien évidemment en hauteur en plus de s’incliner. Ubaldi le propose à seulement 389 €.

Apple iPhone SE à 399 € au lieu de 559 €

Le smartphone entrée de gamme d’Apple avait récemment monté ses prix. Vendue à plus 500 €, nous estimions le produit trop cher au regard de ces caractéristiques techniques. Affiché à 399 € pendant ces soldes d’hiver, il devient de nouveau intéressant de se le procurer. Il n’aura certes pas la puissance ni les dernières technologies des modèles les plus récents. Cependant, si vous avez un usage assez simple et classique d’un smartphone et que vous trouvez les téléphones d’aujourd’hui beaucoup trop gros, l’iPhone SE devrait pleinement vous satisfaire.

iPhone SE en solde

Plus grand de seulement quelques millimètres que l’iPhone 13 mini, l’iPhone SE s’équipe de la même puce compatible 5G, la Bionic A15 et d’un écran de 5,5 pouces munie d’une dalle LCD. La qualité de l’image est donc loin de ce que proposent les smartphones haut de gamme d’aujourd’hui, bien que l’on reste sur de la qualité signée Apple. L’autonomie est correcte, et l’iPhone SE a conservé son bouton Touch ID en bas de l’appareil, pour les réfractaires aux écrans bord à bord.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 à 598 € au lieu de 1 059 €

Samsung a revisité l’iconique portable à clapet et propose depuis quelques années une nouvelle génération de téléphone pliant. Pratiques, par leur format de poche lorsqu’ils sont pliés, ils permettent de profiter d’un grand écran une fois déplié. Sorti il y a un an, le Samsung Z Flip 3 s’équipe d’une puce Snapdragon 888. Son écran mesure 6,3 pouces une fois déplié. La dalle AMOLED offre un affichage lumineux, avec une résolution en Full HD + et une fréquence de 120 Hz. De quoi jouer agréablement. Une fois plié, un second écran, plus petit, vous indique l’heure et vous informe des notifications.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Commercialisé aux alentours de 1 000 euros, on le trouve parfois à 700 € sur les sites marchands. Rakuten le propose soldés à seulement 598 €. Le téléphone est expédié par Boulanger.

Le TV Samsung QLED 55 » à 799 € au lieu de 999 €

Sorti récemment, ce modèle a l’avantage de posséder la toute dernière technologie Samsung en termes d’affichage. Pour rivaliser face à l’OLED, Samsung a développé ses propres dalles à mi-chemin entre le mini LED et le Qled. Baptisée Néo-Qled, cette association offre une image plus lumineuse et mieux contrastée avec des noirs plus intenses.

TV 4K Samsung en promotion

Sa diagonale est de 55 pouces et son épaisseur seulement de . Son design fin et élégant trouvera aisément sa place dans n’importe quel intérieur et malgré sa finesse, il est possible de fixer la télé au mur. Compatible avec Alexa et Google Assistant, vous pouvez lancer vos séries et vos films préférés au simple son de votre voix sans recourir à la télécommande. Le téléviseur supporte les formats les plus récents comme Dolby Atmos. Les joueuses et les joueurs de consoles de salon disposent d’une prise HDMI 2.1 et apprécieront les 120 Hz de taux de rafraîchissement.

Le SSD P5 de crucial pour PS5 à 100 € au lieu de 135 €

Si les jeux développés sur les consoles next gen sont d’un graphisme époustouflant, ils sont aussi très lourds. Bien que puissante, la PS5 manque un peu de mémoire interne et il n’est pas rare de devoir compléter sa console d’un SSD. Et ça tombe bien, puisque que celui de la marque Crucial, d’une capacité de 1 To et compatible avec la PS5 est actuellement en promotion. Vendu 135 € sur le site officiel, Amazon le propose à 100 €.

Sa vitesse de lecture séquentielle peut atteindre les 6 600 Mo/s et l’interface utilisée, en PCIe 4.0, rend le démarrage, le téléchargement et les transferts plus rapide. Il n’est pas compliqué d’équiper sa PlayStation 5 d’un SSD. Il suffit de respecter quelques règles comme bien penser au dissipateur de chaleur. Si ça vous intéresse, Thomas a pris le risque de vous montrer comment installer un SSD sur la PS5 dans cette superbe vidéo.

L’iPhone 13 à 849 € au lieu de 900 €

L’iPhone 13, sorti en 2021 est à son prix le plus bas en cette période de soldes. C-Discount vous propose de réaliser une économie d’une cinquantaine d’euros en faisant passer l’iPhone 13 à 849 €. Animé par la puce maison d’Apple la Bionic A15, il lira parfaitement les jeux de l’App Store dans une très bonne qualité en plus d’offrir une expérience fluide sous iOS 16. L’autonomie de l’iPhone 13 vous permettra de tenir aisément une journée sans avoir recours à une batterie externe. L’iPhone 13 est compatible avec le dispositif MagSafe offrant la possibilité d’une recharge sans fil.

L’écran mesure 6,1 pouces et s’équipe d’une dalle OLED. Les photos prises avec l’iPhone 13 sont d’excellente qualité grâce à ses 2 capteurs grand-angle et ultra grand-angle de 12 Mégapixels. Ce smartphone haut de gamme d’Apple ne vous décevra pas. C’est l’occasion de s’offrir un téléphone Apple récent à moins de 900 €.

L’aspirateur sans fil Dyson V15 Detect à 549 € au lieu de 699 €

Pour bien débuter les soldes d’hiver, Dyson propose une remise de 150 € sur son dernier modèle d’aspirateur sans fil le faisant passer à 549 €. C’est une bonne occasion pour s’équiper d’un aspirateur haut de gamme. Cheveux et poils d’animaux ne résisteront pas à la nouvelle brosse Digital Motorbar de la marque. L’aspirateur est livré accompagné de deux autres embouts pour faciliter l’entretien de vos plinthes avec le long suceur, et pour aspirer de petites surfaces ou vos canapés grâce à l’accessoire combinant brosse et embout large. Conçu pour filtrer les plus petites particules mesurant que 0,3 micron, il est l’allié idéal des personnes allergiques.

La qualité Dyson n’est plus à prouver. S’il n’est pas le modèle le plus haut de gamme de la marque, le V15 reste l’un des plus performants. Il lui faut 4 heures de charge pour une bonne heure d’autonomie en mode

Un moniteur LG 27″ dalle IPS UHD 4K à 349 € au lieu de 389 €

Profitez des soldes pour compléter votre setup PC avec ce moniteur LG 4K remisé de 10 %. La marque a su s’imposer comme une référence dans les écrans d’ordinateurs. Avec ce modèle, elle continue sur sa lancée en proposant une résolution, encore assez rare sur les moniteurs, de 3840×2160 pixels. Le LG Ultra Fine supporte de plus le format HDR 10.

Le moniteur LG Ultra Fine 27UN83A

Le LG Ultra Fine 27UN83A est parfaitement adapté à un usage bureautique avancé, mais grâce à la compatibilité FreeSync, il est possible de jouer en se contentant, cependant, d’une fréquence d’affichage cadencée à 60 Hz. L’écran se révèle ergonomique avec un réglage possible en hauteur ainsi que la possibilité de le faire pivoter. Petit plus non négligeable, son port USB-C permettant la charge simultanée d’un laptop ou d’un smartphone jusqu’à 60W.

Le Chromecast Google TV 4K à 55 € au lieu de 70 €

Si vous vous demandez à quoi peut bien servir une box TV, c’est que vous n’en avez pas encore. Ça tombe bien, Amazon propose le Chromecast Google TV 4K à 55 € au lieu des presque 70 € usuels. À ce prix-là, vous ne trouverez pas meilleur boitier multimédia. Le Chromecast a été astucieusement réfléchi. Il se branche facilement derrière votre téléviseur en HDMI et se fait oublier. Son câble flexible permet de le connecter même sur une télé accrochée au mur. Conçu pour Android TV, vous accédez aux multiples applications disponibles sur le Play Store en plus de pouvoir diffuser sur votre téléviseur, votre écran de smartphone.

Utile aussi si la domotique vous intéresse, ou si vous possédez déjà quelques appareils connectés, le Chromecast répond aux commandes vocales de Google Assistant et d’Alexa. Il permet un contrôle à distance, de vos ampoules connectées, par exemple, à partir de votre téléphone. La télécommande fonctionne avec des piles. Elle est agréable en mains et dispose de raccourcis vers YouTube et Netflix.

Le Xiaomi 11T à 369 euros au lieu de 600 €

Si Xiaomi est réputé pour ses téléphones moyenne gamme à l’excellent rapport qualité prix, il est capable aussi de produire du plus haut de gamme, comme avec le Xiaomi 11T, avec autant de fiabilité. Le premier jour des Soldes démarre fort puisque vous pouvez trouver le Xiaomi 11T au prix d’un téléphone moyenne gamme chez Samsung. Commercialisé en temps normal à 600 €, il tombe à seulement 369 € pendant les soldes.

Le Xiaomi 11T soldé

Performant et esthétique, le Xiaomi 11T à tout pour plaire. Son écran de 6,67 pouces, doté d’une dalle AMOLED, offre un affichage en Full HD +, lumineux avec des noirs profonds. Pour les photos, il dispose d’un capteur principal de 108 mégapixels qui n’a rien à envier à ses concurrents. Sa batterie d’une capacité de 5 000 mAh est capable de tenir plus d’une journée. En plus de tous ces atouts, le Xiaomi 11T est compatible 5G, affiche un espace de stockage de 128 Go et de 8 Go de RAM.

Les AirPods Pro 2 d’Apple à 265 € au lieu de 299 €

Les soldes, c’est aussi l’occasion de s’équiper avec des produits de grandes marques à prix réduits. C’est très simple, sur le marché des écouteurs sans fil, on ne fait pas mieux que les AirPods Pro 2. En plus d’une réduction de bruit active assez impressionnante, qui rivalise avec celle que proposent certains casques audio, le son est d’une qualité tout aussi surprenante. Tout est parfaitement bien dosé pour une qualité d’écoute optimale. Apple a pris le soin d’optimiser le confort en ajoutant des commandes tactiles sur ses petites oreillettes. Vous pouvez donc régler le volume ou passer à la chanson suivante en un simple geste sur vos AirPods.

Les AirPods Pro 2

Vendus aux alentours de 300 €, on les trouve aujourd’hui en soldes à 265 €.

Le casque audio Bose Quiet Comfort 45 à 245 € au lieu de 269 €

Ce casque audio de type circum-auriculaire à réduction de bruit active fonctionne avec le Bluetooth. Sans fil, il s’appaire facilement avec votre smartphone. La qualité sonore attendue de Bose est au rendez-vous. Le casque est confortable et son poids est bien repartie sur l’arceau. La réduction active est l’une des meilleurs disponibles sur le marché actuellement. Vous ne serez pas non plus déçu par son autonomie de plusieurs heures.

Le Bose QC 45 en solde

Le One Plus Nord 2 à 279 € au lieu de 349 €

Avec un rabais de 20 % sur son prix d’origine de 349 €, le prix du One Plus Nord 2 tombe en dessous de 300 euros. C’était déjà un bon rapport qualité prix, mais à ce prix là, c’est l’occasion de s’offrir un bon smartphone à moins de 300 euros. Si la marque peine un peu face à des concurrents mieux implantés, comme Samsung ou Xiaomi, elle reste néanmoins capable de proposer des téléphones modernes, au joli design et suffisamment performants pour se faire une place sur le marché.

Le OnePlus Nord à 279 €

Pour moins de 300 euros, le One Plus Nord 2 dispose un bel écran AMOLED d’une diagonale de 6,43 pouces. La résolution d’affichage est en Fulle HD avec une fréquence de 90 Hz. Son module photo s’équipe d’un capteur principal de 50 Mpx et deux autres capteurs capables de prendre une photo en ultra-grand angle. Sa batterie de 4 500 mAh offre une autonomie raisonnable dans la moyenne des téléphones d’aujourd’hui. Compatible 5G, la marque affiche un espace de stockage interne de 128 Go et 8 Go de mémoire vive.

La dernière Kindle 2022 à 84 € au lieu de 99 €

La Kindle 2022 est la dernière version entrée de gamme de la liseuse d’Amazon. Elle remplace l’ancien modèle de 2019. Son petit écran de 6 pouces la rend facile et pratique à transporter. Avec une capacité de stockage de 16 Go, ce sont plus de milliers de livres qui peuvent être gardés en mémoire. La Kindle 2022 a dû faire quelques concessions pour proposer un prix abordable et la liseuse n’est pas étanche.

La Kindle de 2022 pas cher

Si vous hésitez encore à opter pour une liseuse, c’est le moment d’en profiter. C’est la première fois qu’Amazon baisse le prix de sa liseuse en dessous de 100 €. La haute résolution d’affichage de 300 ppp rend la lecture confortable sans vous abîmer les yeux. C’est vraiment un excelent moyen d’emporter sa bibliothèque partout et de se réconcilier avec la lecture. Évidemment, manquera le contact et l’odeur du papier souvent appréciés par les lecteurs, mais vous serez surpris par l’interaction et le nouveau rapport aux livres que procure la Kindle.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.