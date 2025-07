Lecture Zen Résumer l'article

Le nouveau modèle GPT-5, qui remplacerait à la fois GPT-4o, o3 et o4, arriverait au mois d’août selon le média américain The Verge. La communauté de l’intelligence artificielle l’attend depuis plus de deux ans.

En mars 2023, OpenAI a remplacé GPT-3.5, le modèle qui l’a révélé au grand jour, par GPT-4. Un modèle qui a évolué à plusieurs reprises ces deux dernières années, avec notamment l’introduction de l’omnimodal GPT-4o, capable de générer des images et de les comprendre. Mais il n’y a pas vraiment eu de changements majeurs, si ce n’est l’introduction de nouveaux modèles dits « de réflexion », avec la lettre o.

Depuis la sortie de GPT-4, une question se pose régulièrement : quand arrivera GPT-5, son successeur ? Les utilisateurs de ChatGPT s’attendaient autrefois à une simple évolution du LLM, mais Sam Altman, le patron d’OpenAI, a fait grimper les attentes en février 2025. Il avait annoncé que GPT-5 serait une révolution pour ChatGPT et deviendrait un modèle unique capable de tout faire, soit le remplaçant de GPT-4o, de o3 et de o4 en même temps. Autrement dit : GPT-5 pourrait être le meilleur modèle du marché à sa sortie.

Le modèle GPT-5 en août selon The Verge

Dans un article publié le 24 juillet, The Verge partage de nouveaux détails sur GPT-5. Selon ses informateurs, le lancement commercial du modèle pourrait être au mois d’août. Le média fait remarquer que Sam Altman a récemment tweeté « nous publierons GPT-5 bientôt », ce qui conforte sa théorie.

Le 19 juillet, Sam Altman donnait de brèves nouvelles de GPT-5.

Dans ses dernières déclarations, le patron d’OpenAI a souvent présenté GPT-5 comme un système proche de l’intelligence artificielle générale. Il explique que GPT-5 peut répondre parfaitement à des questions que les autres modèles ne savent pas traiter, ce qui lui fait dire que « le moment est venu ».

En août, les utilisateurs de ChatGPT devraient commencer à voir apparaître l’option GPT-5, qui remplacera à terme toutes les autres. The Verge indique s’attendre à la publication de trois modèles : GPT-5, GPT-5 mini et GPT-5 nano. Les utilisateurs gratuits, qui passeront aussi au nouveau modèle, auront peut être moins de questions possibles à la version la plus performante. D’ici là, OpenAI sortira son premier modèle ouvert depuis plusieurs années, pour se relancer sur ce terrain où la Chine accélère. À voir si son avance est réelle où si Grok 4, Gemini 2.5 Pro et les autres sont déjà proches de son nouveau LLM.

Autre hypothèse déjà évoquée par Numerama : le 6 octobre, date de la conférence OpenAI Dev Day. Mais le lancement en août permettrait à OpenAI d’offrir son propre moment à GPT-5.

