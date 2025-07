Lecture Zen Résumer l'article

Une semaine après les États-Unis, OpenAI lance sa fonction « ChatGPT Agent » en France le 25 juillet. Seuls les utilisateurs Plus et Pro y ont droit. Ils peuvent désormais demander au chatbot de contrôler un ordinateur virtuel pour gérer plein de tâches.

Bonne nouvelle pour les habitants de l’Union européenne : OpenAI n’a pas tardé à déployer en France sa nouvelle fonctionnalité présentée le 17 juillet : ChatGPT Agent. Le concept : laisser à ChatGPT le contrôle d’un ordinateur et lui dire quoi faire. Rassurez-vous, il ne s’agit pas de votre ordinateur, mais bien d’un PC virtuel créé par ChatGPT. Le mode Agent fusionne le mode Deep Research et Operator, pour des rapports toujours plus complets (un domaine sur lequel Google et xAI prennent de l’avance).

ChatGPT peut désormais contrôler un ordinateur

Et si vous n’aviez plus à rien toucher, à part ChatGPT ? OpenAI intègre à son chatbot un ordinateur virtuel, qui permet au chatbot de se balader sur Internet ou même de réaliser des tâches bureautiques. ChatGPT Agent remplace Operator, qui était un navigateur web expérimental arrivé début 2025. Cette fonction permet de réaliser des tâches complexes, en plusieurs étapes, comme réserver un hôtel sur Internet ou remplir un formulaire. Il peut aussi se connecter à des comptes pour accéder à des fichiers, en créer, etc. Agent alterne entre tâches automatiques et demande à l’utilisateur d’intervenir quand nécessaire, pour se connecter sur un compte par exemple.

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Le mode agent est disponible dans la section Outils. // Source : Capture Numerama

Depuis l’onglet Outils dans l’interface principale de ChatGPT, le Mode agent apparaît désormais en France. Les abonnés ChatGPT Plus ont le droit à 40 requêtes par mois, les abonnés ChatGPT Pro profitent d’une limite plus élevée. Le mode agent ne remplace pas la recherche approfondie, qui reste disponible indépendamment.

Ensuite, ChatGPT démarre son PC virtuel. On y voit un navigateur faire des choses seul et des indications apparaître à l’écran.

Ici, ChatGPT Agent cherche des offres de scooters électriques en location à Nice. // Source : Capture Numerama

Autre moyen de l’utiliser, on peut utiliser la commande « /agent » dans le champ texte du chatbot. Quand ChatGPT a besoin de vous, pour entrer un mot de passe par exemple, il vous rend le contrôle de la souris et du clavier. Un curseur permet aussi de revenir en arrière pour voir ce qu’il a fait. À la fin, on obtient un rapport complet.

ChatGPT Agent n’est pas n’importe quelle fonction pour OpenAI

OpenAI avait expliqué à Numerama avoir fusionné les équipes d’Operator et de Deep Research (fonction qui permet de générer des rapports complets sur un sujet). Une nouvelle équipe qui a pu mettre au point Agent, qui allie trois fonctions : « la capacité d’Operator à interagir avec des sites Web, la capacité de synthèse d’information de la recherche approfondie et l’intelligence et la capacité conversationnelle de ChatGPT ».

En bas, la barre permet de choisir entre l’action en direct et le replay // Source : OpenAI

ChatGPT Agent était depuis le 17 juillet disponible partout dans le monde, sauf dans l’Union européenne. La limite a été levée le 25 juillet, soit un délai plutôt raisonnable.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama