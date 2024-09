Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Cdiscount propose une réduction sur le MacBook Air M1, le laptop d’Apple de 2020. Pour les French Days, l’ultraportable tombe en ce moment sous les 800 €.

C’est quoi, la promotion sur le MacBook Air M1 ?

Le MacBook Air M1 13,3 pouces, 256 Go, est normalement vendu 1 129 € sur le store d’Apple. Il est en ce moment proposé au prix de 784,99 € sur Cdiscount, grâce au code promo 30DES299CD à rentrer dans le panier.

Comparez l’ultraportable d’Apple avec d’autres modèles dans notre guide des ordinateurs Apple à choisir en 2024.

Pour aller plus loin French Days 2024 : les bons plans à ne pas manquer ce vendredi

C’est quoi, cet ultraportable d’Apple ?

Le MacBook Air 13,3 pouces de 2020 possède des dimensions comapctes de 30,41 × 21,24 × 1,61 cm pour un poids de 1,29 kg. Il se transporte facilement dans un sac, et est pourvu d’un châssis en aluminium qui procure une bonne sensation de solidité. Une fois ouvert, le clavier Magic Keyboard offre une frappe précise et confortable qui convient à la prise de notes rapide. Son trackpad est quant à lui confortable et réactif.

Le laptop embarque la puce maison M1 d’Apple, couplée à 8 Go de RAM. Le Soc M1 reste efficace pour la plupart des tâches et convient pour le travail ou pour étudier. Pour des projets professionnels plus gourmands, le MacBook Air 15″ doté de la puce M2, ou le nouveau MacBook Air avec puce M3 seront plus adaptés, mais aussi bien plus chers. Notez que le MacBook Air M1 est silencieux et ne chauffe pratiquement pas.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix Quel MacBook M1 est fait pour vous ?

Ce MacBook Air M1 est-il une bonne affaire pour les French Days ?

À moins de 800 €, le MacBook Air M1 est un laptop performant et pratique au quotidien qui vaut clairement le coup. Son écran Rétina de 13,3 pouces d’une définition de 2 560 × 1 600 pixels offre une très bonne luminosité. Dommage que le contraste soit légèrement en retrait. Les larges bordures autour de l’écran commencent aussi un peu à dater, mais ne gâchent en rien l’expérience utilisateur. Notez qu’il dispose d’un filtre antireflet efficace.

Niveau autonomie, comptez entre 10 h et 15 h, en fonction de votre utilisation.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Quel est le meilleur forfait mobile 4G ou 5G ? Notre comparateur des offres du moment Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !