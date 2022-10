Avec la loi européenne sur le chargeur et la connectique uniques, qui fixe une échéance à 2024, Apple est maintenant coincé. Il doit passer l’iPhone en USB-C. Cette transition ne serait que provisoire : le groupe se fixe un horizon sans fil.

On pensait au départ qu’il ne verrait jamais le jour. Aujourd’hui, les indices en faveur d’un iPhone avec port USB-C sont de plus en plus forts. Le dernier développement en la matière vient du journaliste Mark Gurman, qui est très bien renseigné sur les projets d’Apple. Dans un article paru sur Bloomberg le 9 octobre, il anticipe le virage de l’entreprise vers l’USB-C.

Cette bascule de l’iPhone du Lightning vers cette nouvelle connectique, qui est de plus en plus évoquée ces derniers mois, ne serait toutefois pas définitive, mais une période de transition qui pourrait durer quelques années. Le souhait à long terme de la firme de Cupertino est de se débarrasser purement et simplement de ce port pour embrasser un avenir sans fil.

L’iPhone 14 Pro Max avec un port Lightning. C’est la dernière ou l’avant-dernière génération avant l’iPhone en USB-C. // Source : Anthony Wonner pour Numerama

Une bascule en 2023 ou 2024, juste avant la loi

L’abandon du port Lightning sur l’iPhone est aujourd’hui certain si Apple ne veut pas se priver du marché européen. Le continent s’est doté d’une nouvelle législation qui exige un chargeur et une connectique uniques à partir de 2024 pour nombre de petits appareils, dont les smartphones. En 2024, ce sera l’année de sortie de l’iPhone 16. Cela dit, Apple pourrait se lancer avant, dès 2023.

Apple joue pour l’instant la montre. L’entreprise a conservé la connectique Lightning pour toute sa gamme d’iPhone 14 (de la version basique de l’iPhone 14 jusqu’aux modèles plus évolués : iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus et iPhone 14 Pro Max). Mais la loi européenne va l’obliger à bouger : c’est aujourd’hui le seul grand fabricant de smartphones à faire encore cavalier seul.

Le port USB Type-C, nouveau standard pour la connectique. // Source : Pixabay

Cette transition ne sera toutefois ni difficile ni une nouveauté pour le groupe. Cela fait quelques années que l’ouverture à l’USB-C a commencé pour Apple : en 2018, il y a eu la commercialisation d’une tablette, l’iPad Pro, équipée d’un port USB-C. Le MacBook Pro aussi a changé de port. La seule interrogation sera de savoir combien de temps Apple restera avec l’USB-C.

Concernant l’usage du sans fil, l’Union européenne accepte que des appareils qui se chargent uniquement sans fil puissent échapper à l’USB-C. Cela offrirait à Apple un moyen de se séparer de cette connectique, un jour. Toutefois, la firme de Cupertino devra tenir compte des travaux dans ce domaine, qui visent là aussi à homogénéiser les pratiques industrielles.