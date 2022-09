Apple a augmenté les tarifs de plusieurs produits après son keynote de rentrée. L’inflation constatée sur la gamme iPhone 14 se répercute ailleurs.

Apple a tenu, comme chaque année, son keynote de rentrée. Ce fut l’occasion de découvrir la nouvelle gamme iPhone 14. À l’annonce des prix américains, on pensait naïvement qu’il n’y aurait aucune inflation. Que nenni ! L’iPhone 14 est vendu à partir de 1 019 €, contre 909 € pour l’iPhone 13 (+ 12 %). L’iPhone 14 Pro, lui, est lancé à 1 329 €, contre 1 159 € pour l’iPhone 13 Pro (+ 15 %).

Cette hausse assez importante des tarifs s’est hélas répercutée sur d’autres produits du catalogue de la marque. Et il y a même des surprises dans certains cas (coucou iPhone SE). On rappelle que ces augmentations soudaines ne sont pas uniquement l’apanage d’Apple. D’autres entreprises ont revu leurs prix en justifiant la conjoncture économique actuelle (exemple : Sony avec la PS5).

L’iPhone 14 est vendu 1 019 €, contre 909 € pour l’iPhone 13 // Source : Apple

Tous ces produits qui ont augmenté chez Apple

iPhone SE

L’iPhone SE est un produit important dans le catalogue Apple : il permet de proposer un téléphone performant, avec un design maîtrisé, à un prix plus abordable. La troisième génération a été lancée à 529 € en mars 2022, en version 64 Go. Elle est aujourd’hui vendue 559 € (+ 6 %), ce qui n’est pas un geste très amical envers celles et ceux qui souhaitent maîtriser leur budget. Surtout quand on se souvient que le précédent iPhone SE était proposé sous la barre des 500 €. Là, c’est celle des 600 € qui se rapproche.

AirPods

Apple a levé le voile sur la deuxième génération de ses AirPods Pro, des écouteurs haut de gamme pourvus d’une réduction de bruit active. Les promesses ne s’annoncent pas radicales : on prend une formule connue (même design), et on peaufine (réduction de bruit active, rendu audio, ergonomie). Ces changements mineurs n’empêcheront pas Apple de faire passer les AirPods Pro de 279 à 299 € (+ 7 %).

Et figurez-vous que les AirPods 3 se sont ajustés : ils passent de 199 à 219 € (avec boîtier MagSafe). On peut gratter 10 € en optant pour la version livrée avec un boîtier uniquement Lightning. Même les AirPods 2 sont plus chers : de 149 à 159 € (+ 7 %).

Les Apple AirPods Pro (2e génération) passent à 299 € (contre 279 €) // Source : Apple

Apple Watch

Les prix de l’Apple Watch n’avaient pas bougé entre la Series 6 et la Series 7, toutes deux lancées à 429 € avec un boîtier en aluminium et un bracelet Sport. La Series 8 ? 499 € pour le tarif de base (+ 16 %). Là encore, il n’y a aucun ajout qui justifie une telle hausse.

Les anciens iPhone

Étrangement, Apple n’a pas modifié les prix des anciens iPhone équipés de Face ID, ce qui conduit encore à des anomalies. Par exemple, on peut acheter un iPhone 13 (128 Go) à 909 € ou un iPhone 12 (128 Go) à 859 €. C’est surtout un problème pour l’iPhone 12 : voir un téléphone sorti il y a deux ans toujours vendu au-delà des 800 € a de quoi interpeller. Heureusement que les autres marchands proposent régulièrement des réductions pour adoucir la facture.