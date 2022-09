Trois ans après les AirPods Pro, Apple officialise enfin la deuxième génération de ses écouteurs les plus haut de gamme. Les nouveaux AirPods Pro n’ont qu’un but : améliorer le rendu audio.

En 2019, Apple lançait les AirPods Pro, des écouteurs sans fil qui ont prouvé que la réduction de bruit active pouvait être très performante dans un format réduit. En 2022, il est temps pour la multinationale de faire évoluer son accessoire très populaire. Voici donc les AirPods Pro 2, officialisés durant le keynote du 7 septembre centré sur la gamme iPhone 14.

Pour cette seconde génération, Apple mise sur l’amélioration de la qualité d’écoute, tout en conservant les qualités des premiers AirPods Pro (la réduction de bruit active en tête).

Pa de Lossless pour les AirPods Pro 2

Qui dit nouvelle génération, dit nouveau design pour ces AirPods Pro ? Eh bien non. Ils sont exactement pareils. Ils sont toujours équipés d’une petite tige protubérante, qui sert à activer certaines commandes. Désormais, la tige dispose quand même d’une zone tactile pour gérer… le volume simplement en glissant le doigt dessus.

Les nouveaux AirPods Pro sont toujours livrés dans un boîtier compatible avec la charge sans fil (et toujours pourvu d’un port Lightning). Il y a une petite nouveauté à ce sujet : le boîtier pourra émettre un son en cas d’égarement. L’autonomie grimpe à 6 heures, et jusqu’à 30 heures.

Les AirPods Pro 2 sont équipés de la nouvelle puce H2, qui permet aux écouteurs de bénéficier de plusieurs fonctionnalités intéressantes (y compris l’intégration au sein de l’écosystème Apple, pour les utiliser facilement avec tous les appareils reliés à son compte iCloud). Par rapport à la H1, elle améliore aussi la qualité d’écoute.

On attendait les AirPods Pro sur le terrain du Lossless. Finalement, Apple préfère continuer de miser sur le rendu Spatial Audio, introduit par une mise à jour logicielle l’an dernier (et donc déjà disponible sur la génération actuelle). Ici, il sera encore plus immersif, surtout quand on le couplera à Face ID pour créer un vrai profil Spatial Audio.

Apple a quand même retravaillé la réduction de bruit active pour qu’elle soit encore plus efficace. On demande à entendre.

Prix et lancement des AirPods Pro 2

Les AirPods Pro 2 seront disponibles le 23 septembre au prix de 249 $. Les précommandes ouvriront le 9 septembre.