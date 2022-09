Durant son keynote de rentrée, Apple a officialisé l’Apple Watch Ultra, une montre intelligente ultra ambitieuse pensée pour les utilisateurs les plus exigeants. Les sportives et les sportifs en tête.

Chaque année lors de son événement organisé à la rentrée, Apple dévoile une nouvelle Apple Watch. Mais, depuis quelques éditions, on ne peut pas dire que la montre intelligente fait lever les foules, la faute à des évolutions trop mineures pour marquer les esprits. En 2022, la firme de Cupertino bouscule les habitudes en présentant l’Apple Watch Ultra.

Comme l’indique le suffixe Ultra réservé aux produits les plus évolués du catalogue, l’Apple Watch Ultra se définit comme la montre la plus ambitieuse jamais créée par Apple. Elle est pensée pour offrir des fonctionnalités en plus, moins adaptées au grand public (pour lui, il y a l’Apple Watch Series 8, qui évolue peu), davantage pour des personnes exigeantes. L’Apple Watch Ultra vise notamment les sportives et les sportifs ressentant le besoin d’avoir une montre plus en phase avec leur passion.

Apple Watch Ultra // Source : Capture d’écran Numerama

L’Apple Watch Ultra est une grosse montre

L’Apple Watch Ultra ne sera certainement pas la montre de tout le monde, ne serait-ce que pour sa taille. Elle arbore un écran bien plus grand que la plus grande des Apple Watch Series 8. Sur le poignet, c’est vraiment… imposant. Bien sûr, Apple vante les mérites d’une surface d’affichage plus étendue. Cela permet à l’écran de rassembler plus d’informations en même temps, ce qui fait gagner en productivité. Les athlètes adorent pouvoir accéder rapidement à plusieurs données (calories brûlées, nombre de mètres parcourus, rythme cardiaque,…). Cette Apple Watch n’aura aucun problème à les montrer. Apple considère que c’est l’Apple Watch pour l’aventure et l’exploration. L’écran est plus lumineux pour rendre la lecture plus facile en plein soleil (pic lumineux à 2 000 nits).

Apple a par ailleurs travaillé la robustesse de l’Apple Watch Ultra, qui ne sera proposée qu’en finition titane aérospatial (qui résiste même à l’érosion). L’accessoire est réellement conçu avec un argument de durabilité en tête, afin de taper dans l’œil des amatrices et amateurs de sports extrêmes (ils n’auront pas peur de l’abimer). Elle dispose d’un boîtier renforcé, auquel on pourra attacher des bracelets conçus pour les activités plus extrêmes.

L’Apple Watch Ultra se distingue aussi de la version normale par l’ajout d’un bouton exclusif, nommé action, lequel est programmable. Il peut par exemple servir de raccourci vers son application de fitness favorite. La Digital Crown et le bouton de base sont toujours là pour assurer les fonctions qu’on connaît déjà. Elle s’offre aussi un haut-parleur supplémentaire. On trouvera aussi toute panoplie de capteur ultra précis (compas, outil de balisage…). On pourra même l’utiliser pour de la plongée sous-marine.

Et, bien sûr, on nous promet une autonomie doublée : 36 heures en une seule charge, contre 18 pour la normale — Apple parle de faire un marathon avec, notamment dans des schémas urbains complexes, à l’aide des GPS L1 et L5. Elle pourra grimper jusqu’à 60 heures avec le nouveau mode d’économie d’énergie.

Apple Watch Ultra // Source : Capture d’écran Numerama

Quid de l’Apple Watch Series 8 ?

Il y aura bien évidemment une Apple Watch Series 8 pour remplacer l’Apple Watch Series 7 de l’année dernière. Elle apportera quelques évolutions liées à la santé, plus particulièrement aux cycles menstruels car « la santé des femmes est importante ». Il y aura notamment un capteur de température pour mieux anticiper la période d’ovulation. L’Apple Watch Series 8 est par ailleurs équipée de nouveaux capteurs de tracking, qui pourront s’avérer utiles en cas d’accident routier.

L’Apple Watch Series 8 // Source : Capture d’écran Numerama

L’autonomie est toujours donnée à 18 heures en une seule charge. Mais il y aura enfin un mode économie d’énergie pour doubler cette autonomie. Il est conçu pour conserver quelques fonctionnalités clés sans trop tirer sur la batterie. Cette fonctionnalité ne sera pas exclusive à l’Apple Watch Series 8.

Sinon, l’Apple Watch Series 8 est la même que l’Apple Watch Series 7. Il y aura quatre coloris pour l’aluminium (bleu, rouge, minuit, lumière stellaire) et trois pour l’acier (acier, argent, or).

L’Apple Watch Series 8 // Source : Capture d’écran Numerama

Il y aura aussi une nouvelle Apple Watch SE

Apple complète sa gamme Apple Watch avec une nouvelle génération du modèle SE. L’entée de gamme sera disponible en trois teintes d’aluminium (argent, lumière stellaire et minuit). Elle a un écran 30 % plus grand que celui de l’Apple Watch Series 3.

Apple Watch Ultra // Source : Capture d’écran Numerama

Prix et date de sortie de l’Apple Watch Ultra

L’Apple Watch Ultra sera disponible à compter du 23 septembre, au prix de 799 $. Les précommandes ouvrent ce mercredi 7 septembre. L’Apple Watch Series 8, elle, démarre à 399 $.