AirPods 3 : les nouveaux écouteurs d’Apple sont à prix réduit sur Amazon

[Deal du jour] Pour celles et ceux qui possèdent un iPhone et détestent le format intra-auriculaire, les AirPods de troisième génération sont de parfaits écouteurs. D’autant plus que leur prix devient plus accessible avec cette réduction de 10 %.

Présentés il y a quelques mois, les AirPods 3 ressemblent aux AirPods Pro mais se distinguent grâce à leur format open-fit identique à celui des AirPods 2 (pas intra-auriculaire donc). Plus endurant et dotés d’un meilleur son que le modèle précédent, les AirPods 3 empruntent quelques fonctionnalités aux AirPods Pro, comme le son spatial. Cela leur a d’ailleurs valu une augmentation de prix assez conséquente (199 euros), mais il est aujourd’hui possible de se les procurer à moins de 180 euros.

Au lieu de 199 euros à leur lancement, les AirPods de troisième génération sont actuellement en promotion à 180 euros sur Amazon. C’est actuellement le prix le plus bas proposé par le géant du e-commerce.

Les AirPods 3 d’Apple dans leur boîte de charge // Source : Louise Audry pour Numerama

Pour mieux comprendre l’offre

Quels sont les atouts des AirPods 3 ?

Tout comme leurs prédécesseurs, les AirPods 3 sont des écouteurs sans fil au format open-fit. Ceux qui ne sont pas fans du format intra-auriculaire en seront ravis. On ne retrouve donc pas d’embout en silicone, comme sur les AirPods Pro, ce qui les prive d’ailleurs de la réduction de bruit active. Malgré cela, ils offrent un bon confort et viennent se positionner facilement dans l’oreille. Ils sont gagnent aussi en discrétion par rapport aux AirPods 2, puisque les tiges sont 33 % plus courtes.

Une fois appareillés à un iPhone, les AirPods sont simples d’utilisation et donnent accès à des fonctionnalités exclusives à Apple. Par exemple, le mode Play/Pause qui s’active automatiquement en retirant et remettant une oreillette, ou bien faire appel à Siri. Ces fonctionnalités seront grandement limitées lorsqu’ils sont utilisés avec un smartphone Android.

Quelles sont les nouveautés sur ce modèle ?

Bien plus avancée que les AirPods 2, la troisième génération promet un meilleur son. On retrouve de nouveaux transducteurs et la compatibilité avec la technologie Spatial Audio. Cette dernière délivre une expérience sonore beaucoup plus riche et immersive, en proposant un son en Dolby Atmos, mais également avoir un suivi surround du son si vous tournez la tête.

Après avoir amélioré pas mal de ses produits côté autonomie, Apple en fait de même sur ses nouveaux true wireless. Les AirPods 3 deviennent les plus endurants du marché et peuvent fonctionner pendant 6 heures. C’est plus que les AirPods et les AirPods 2 (4h30) et même que les AirPods Pro (5 heures). Quant au boîtier de charge, il permet de profiter d’un total de 30 heures d’écoute, contre 24 heures pour les trois précédents modèles. Il suffira de 5 minutes seulement pour 1 heure d’écoute. Notez enfin qu’ils profitent également d’une résistance à l’eau et à la transpiration grâce à sa certification IPX4.

