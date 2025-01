Lecture Zen Résumer l'article

Depuis iOS 17, les AirPods intègrent une fonctionnalité nommée « Détection des conversations ». Elle permet au volume de diminuer quand quelqu’un parle, mais peut aussi être très agaçante.

Chez Apple, les AirPods ne sont pas des écouteurs comme les autres.

Dotés de nombreux capteurs, les AirPods peuvent servir à réaliser un test auditif, savent imiter un rendu Dolby Atmos et disposent de nombreux modes, pour réduire le bruit, reproduire le son extérieur ou automatiquement s’adapter à l’environnement.

C’est justement cette fonctionnalité qui peut parfois poser problème, puisque certains utilisateurs d’AirPods ne comprennent parfois pas pourquoi le son s’interrompt soudainement. Il s’agit sûrement d’un mauvais réglage.

La musique de vos AirPods diminue toute seule : comment régler le problème ?

Dans le métro, dans la rue ou au travail, il vous arrive peut-être de perdre soudainement en volume. Une des raisons les plus probables est que vos AirPods pensent détecter une conversation et baissent donc le niveau sonore pour vous aider à entendre la personne qui vous parle (et désactivent au passage la réduction de bruit). Cette fonctionnalité est exclusive aux AirPods Pro et aux AirPods 4.

Pour ne plus être embêté, il faut désactiver la fonction « Détection des conversations ». On peut le faire de deux manières :

Ouvrez le centre de contrôle en effectuant un glissement vers le bas depuis le coin supérieur droit de l’écran.

en effectuant un glissement vers le bas depuis le coin supérieur droit de l’écran. Maintenez le raccourci pour régler le volume .

. Désactivez « Détection des conversations ».

La détection des conversations, comme les modes, peuvent facilement être changés dans le centre de contrôle. // Source : Numerama

Autre possibilité, directement depuis les réglages :

Ouvrez l’application Réglages et choisissez l’option AirPods (ils doivent être dans vos oreilles).

et choisissez l’option (ils doivent être dans vos oreilles). Descendez dans la section Audio et désactivez Détection des conversations.

Dans les réglages, Apple offre plus d’options pour personnaliser ses AirPods. // Source : Numerama

D’autres réglages peuvent aussi avoir un comportement similaire, comme le volume personnalisé et l’audio adaptatif. On vous conseille néanmoins de ne pas y toucher, puisque la plupart des problèmes viennent de la détection des conversations.

Quels sont les autres problèmes qui peuvent causer une perte de volume ?

Si la suppression de la détection des conversations ne résout pas votre problème, le problème vient sûrement d’un autre réglage. La fonctionnalité « Annoncer les notifications » peut parfois être très agaçante, puisqu’elle met en pause la lecture pour lire vos messages. Vous pouvez la désactiver dans Réglages, Notifications et Annoncer les notifications (ou depuis le centre de contrôle).

La fonctionnalité Annoncer les notifications peut être très frustrante. // Source : Numerama

Autre problème plus embêtant : il existe un bug, avec iOS 18, qui diminue parfois drastiquement le volume maximal sans raison. 100 % devient alors 40 %, sans possibilité de revenir aux vrais 100 %. La meilleure solution est de retirer ses AirPods puis de les remettre, ou de redémarrer son téléphone. Apple mettra probablement à jour iOS bientôt pour éliminer le bug.

