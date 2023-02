[Deal du Jour] Les AirPods 3e génération sont actuellement à moins de 170 €. C’est un excellent moment pour passer à des écouteurs sans fil tout en profitant de la qualité Apple. Certes avec moins d’options que les AirPods Pro 2, les AirPods 3 restent très intéressants, surtout si l’absence de réduction de bruit ne vous dérange pas.

C’est quoi, cette promotion sur les AirPods 3 ?

Les AirPods 3, avec boîtier de charge Lightning, sont vendus 209 € sur le site officiel d’Apple. Ils sont régulièrement en promotion autour de 190 € sur divers sites revendeurs. En ce moment, Amazon les propose au prix de 168,95 €.

C’est quoi, ces écouteurs sans fil d’Apple ?

Les AirPods 3 ressemblent aux AirPods Pro. Les matériaux utilisés et les finitions sont irréprochables, et les écouteurs d’Apple sont robustes. Ils bénéficient de la certification IPX4 et résistent aux éclaboussures et à la transpiration. Ils sont donc parfaitement adaptés aux activités sportives. Les AirPods 3 ne s’insèrent pas complètement à l’intérieur de l’oreille, et font l’impasse sur l’isolation passive. Un bon point, si vous ne supportez pas les sensations de pression dans les oreilles. Pour celles et ceux qui préfèrent une isolation passive efficace, cette 3e génération d’AirPods n’est pas l’idéal. Il en va de même pour le confort. Selon votre type d’oreilles, les écouteurs se logeront correctement et confortablement dans le creux, ou au contraire, ne tiendront pas en place.

Les AirPods 3 possèdent des capteurs de pression qui vous permettent, avec un appui, de contrôler la lecture ou les appels, mais pas le volume. Le boîtier est aussi certifié IPX4 et accueille un port Lightning pour la recharge. Sachez que les écouteurs sont aussi disponibles avec le boitier de charge MagSafe au prix de 189 €.

La forme des AirPods 3 est sensiblement la même que les Pro // Source : Numerama

À moins de 170 €, est-ce que les AirPods 3 sont une bonne affaire ?

Moins de 170 €, c’est une bonne affaire pour des écouteurs performants. Les haut-parleurs et amplificateurs des AirPods 3 sont censés offrir des performances sonores presque équivalentes aux AirPods Pro. Dans les faits, ils ne sont pas au niveau de ces derniers, mais proposent un rendu sonore malgré tout de qualité. Les basses sont maitrisées, mais c’est surtout dans les médiums que ces AirPods brillent. Leur précision est excellente et donne un rendu audio généreux. Les aigus peuvent parfois tinter un peu trop, mais l’expérience acoustique est globalement maitrisée, avec des voix claires et des instruments précis.

La technologie Audio Spatial promet un suivi dynamique des mouvements de la tête, afin de simuler un effet de Dolby Atmos. L’effet fonctionne et le son gagne en immersion. Le kit mains-libres est de bonne qualité. Les micros captent correctement la voix, même dans un environnant bruyant. Enfin, en terme d’autonomie, les AirPods 3 tiendront entre 6 et 8 h en fonction du volume d’écoute. Le boitier porte l’autonomie totale à une trentaine d’heures.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.