C’est ce mercredi 7 septembre qu’Apple dévoile sa nouvelle gamme de téléphones. L’iPhone 14 prendra logiquement la suite de l’iPhone 13. D’autres produits sont attendus.

C’est le grand jour pour les fans d’Apple. Comme à chaque rentrée, la firme de Cupertino organise un keynote pour dévoiler le futur de sa gamme iPhone, en autres produits (nouveaux AirPods, Apple Watch…). La dernière conférence d’Apple date de juin dernier, à l’occasion du WWDC 2022.

Numerama est présent sur place, à l’Apple Park de Cupertino, pour couvrir l’événement. On vous partagera des premières impressions quelques heures seulement après la fin du keynote.

Où regarder le keynote Apple centré sur les iPhone 14 ?

La conférence la plus importante de l’année pour Apple sera diffusée à un horaire acceptable… même s’il faudra décaler son dîner. Rendez-vous à 19h, heure française.

Quand ? À partir de 19h, le mercredi 7 septembre 2022 ;

À partir de 19h, le mercredi 7 septembre 2022 ; Où ? Ici, sur le site d’Apple ou sur YouTube.

Ici, sur le site d’Apple ou sur YouTube. Quoi ? La conférence Apple sur la présentation des iPhone 14.

Vous avez aussi la possibilité de visionner la conférence sur l’application Apple TV, disponible sur vos appareils tournant sous iOS, macOS et tvOS.

Quels seront les produits présentés durant ce keynote Apple ?

iPhone 14

La gamme iPhone 14 sera bien le cœur du sujet de cette conférence de rentrée, comme le veut la tradition. D’après les rumeurs insistantes, il y aura quatre téléphones officialisés :

iPhone 14 (6,1 pouces)

iPhone 14 Plus (6,7 pouces)

iPhone 14 Pro (6,1 pouces)

iPhone 14 Pro Max (6,7 pouces)

Oui, il n’y aurait pas d’iPhone 14 mini. La réintroduction d’un iPhone Plus permettrait de mieux harmoniser la gamme : on n’aurait plus besoin d’opter pour un modèle Pro pour avoir un grand iPhone.

Sur les nouveautés attendues, il ne faudra pas trop en attendre de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Plus. Ils s’inscriraient dans la continuité en termes de design et, même, en termes de puissance. Ainsi, ils pourraient conserver la puce introduite l’année dernière.

En revanche, les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max pourraient proposer plusieurs évolutions marquantes :

Abandon de l’encoche sur un design globalement préservé ;

Fonctionnalité Always-on-Display, qui permet de laisser l’écran toujours allumé ;

Nouvelle puce A16, plus puissante ;

Passage à un capteur principal de 48 mégapixels, une vraie révolution pour les photos et les vidéos.

L’iPhone 14 Pro n’aurait pas d’encoche et utiliserait la puce A16 Bionic, contrairement à l’iPhone 14. // Source : Jon Prosser / Ian Zelbo

Apple Watch Series 8 (et Pro ?)

Il y aurait a priori une Apple Watch Series 8, mais on pourrait aussi découvrir l’existence d’une Apple Watch Pro. Il s’agirait d’une déclinaison très haut de gamme de la montre, avec des fonctionnalités en plus qui siéraient aux sportifs.

L’Apple Watch Pro aurait :

Un plus grand écran ;

Un design beaucoup plus solide, avec du titane ;

Un troisième bouton.

AirPods Pro 2

Après une première génération très convaincante lancée en 2019, Apple commercialiserait enfin une révision des AirPods Pro. Les AirPods Pro 2 auraient droit à quelques ajouts plus ou moins mineurs : design un peu repensé, boîtier qui peut sonner quand on le perd et compatibilité avec le format Lossless. L’idée serait donc d’améliorer vraiment la qualité d’écoute.

iOS 16

Enfin, on connaîtra la date de lancement d’iOS 16, qui devrait se caler sur la disponibilité des iPhone 14. Il devrait en être de même pour watchOS 9 et tvOS 16.