Le long voyage d’OSIRIS-REx dans l’espace s’achève bientôt. Le retour des échantillons de l’astéroïde Bennu sur Terre marque la fin d’une mission cruciale pour la Nasa. Voilà un résumé, date après date, si vous n’avez pas suivi ce périple pendant 7 ans.

OSIRIS-REx, la mission de la Nasa pour ramener des bouts d’astéroïdes sur Terre, touche à sa fin. C’est un long voyage de 7 ans auquel la Nasa mettra un terme en à peine 13 minutes, une durée qui correspond au temps nécessaire à l’atterrissage de la capsule contenant les échantillons de l’astéroïde Bennu. Du largage du caisson par la sonde, jusqu’à sa récupération dans le désert de l’Utah, la Nasa a soigneusement préparé les étapes du retour des échantillons de l’astéroïde sur Terre.

L’enjeu est important pour l’agence spatiale américaine, qui n’a encore jamais ramené de prélèvement d’un astéroïde depuis l’espace. Seul le Japon a réussi cet exploit, avec la collecte d’échantillons de l’astéroïde Ryugu revenus sur Terre en décembre 2020. Pour mieux comprendre ce qui se jouera pour la Nasa le 24 septembre 2023, voici les dates clés de la mission OSIRIS-REx, si vous ne l’avez pas suivie depuis le début.

8 septembre 2016 : le grand départ dans l’espace

Tout a commencé le 8 septembre 2016, lorsqu’une fusée Atlas V a décollé vers l’espace depuis la base de lancement de Cap Canaveral (Floride), emportant avec elle la sonde OSIRIS-REx de la Nasa.

L’agence spatiale savait qu’elle entamait un fastidieux périple de 7 ans, dont 2 pour rejoindre sa cible, l’astéroïde Bennu. Avec une attente de taille reposant sur OSIRIS-REx : devenir « la première mission américaine à ramener des échantillons d’un astéroïde sur Terre et le plus grand échantillon ramené de l’espace depuis l’ère Apollo », selon la Nasa.

Décembre 2018 : la rencontre avec l’étonnant astéroïde Bennu

Après 2 ans de vol, OSIRIS-REx s’est enfin retrouvé dans le voisinage de l’astéroïde Bennu en décembre 2018. L’objet céleste réservait quelques surprises à son visiteur. « Nous avons été surpris de découvrir qu’au lieu d’une roche spatiale lisse, sableuse et solide, Bennu était recouvert de rochers et éjectait des particules de sa surface », souligne la Nasa.

Bennu, vu par la sonde OSIRIS-REx. // Source : NASA/Goddard/University of Arizona

2018 – 2020 : la mise en orbite et 2 records

De 2018 à 2020, OSIRIS-REx a passé 2 années en orbite autour de Bennu, pour l’analyser et en cartographier la surface. La sonde OSIRIS-REx a à cette occasion battu 2 records : celui de l’orbite la plus proche d’un corps planétaire et de l’orbite jamais réalisée autour d’un aussi petit corps planétaire.

12 décembre 2019 : le choix du site de prélèvement

Cela n’a pas été facile, mais la Nasa a finalement choisi un site pour procéder au prélèvement d’échantillons sur Bennu. Le 12 décembre 2019, l’agence spatiale a annoncé avoir sélectionné le site « Nightingale ». Le défi était de taille, car l’astéroïde Bennu s’est révélé plus difficile à approcher que prévu. Il fallait « trouver une région de l’astéroïde rocheux suffisamment plate et contenant suffisamment de matériau à grains fins pour prélever en toute sécurité un échantillon de l’astéroïde », résume la Nasa.

20 octobre 2020 : le contact historique avec Bennu et la collecte d’échantillons

Le moment était sans doute l’un des plus excitants et inquiétants de la mission pour les scientifiques : dans la nuit du 20 au 21 octobre 2020, la sonde OSIRIS-REx a touché l’astéroïde Bennu. Le bras de la sonde est entré brièvement en contact avec l’astéroïde, collectant de précieux échantillons. Ceux-ci étaient tellement abondants qu’une partie s’échappait dans l’espace. Finalement, la Nasa a réussi à stocker en sécurité les échantillons de Bennu.

7 avril 2021 : l’ultime survol de Bennu

Avant de faire ses adieux à Bennu, la Nasa a tenu à ce que sa sonde OSIRIS-REx survole une dernière fois l’astéroïde le 7 avril 2021. Cette étape n’était pas au programme de la mission. L’agence spatiale a finalement jugé bon de l’ajouter, pour aller observer d’un peu plus près la zone que la sonde avait touchée.

Pour saisir des prélèvements de Bennu, OSIRIS-REx a dû émettre de l’azote. La Nasa a donc soupçonné que cela avait dû perturber la surface de l’astéroïde. Les « dégâts » causés par la sonde OSIRIS-REx sur Bennu ont effectivement été constatés grâce à cet ultime survol.

9 avril 2021 : les adieux d’OSIRIS-REx à son astéroïde

Il était temps pour OSIRIS-REx de quitter les environs de Bennu pour repartir vers la Terre. Le 9 avril 2021, la mission de la Nasa a entamé son voyage de retour, d’une durée de 2 ans et demi. Avec, à son bord, les rares échantillons de l’astéroïde bien à l’abri.

La dernière image de Bennu prise par OSIRIS-REx. // Source : Via X @NASASolarSystem

24 septembre 2023 : le retour des échantillons sur Terre

L’odyssée d’OSIRIS-REx prendra fin le 24 septembre 2023, lorsque la sonde larguera la capsule contenant les morceaux d’astéroïde au-dessus de la Terre. Pendant que le « colis » retombera à la surface de notre planète, qu’il sera retrouvé et que les premières analyses de son contenu commenceront, la sonde ne partira pas à la retraite. Ses propulseurs seront allumés, pour que le vaisseau parte vers sa nouvelle cible : un autre astéroïde, Apophis. OSIRIS-REx deviendra alors OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer).