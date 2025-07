Lecture Zen Résumer l'article

La communauté astronomique mondiale a peut-être détecté le troisième objet interstellaire dans le Système solaire. Désigné pour l’heure avec un nom de code temporaire, il pourrait rejoindre la liste inaugurée par Oumuamua et Borisov.

Il a, à ce stade, un nom absolument imbitable, qui ressemble fort à un mot de passe dans lequel on aurait mélangé aléatoirement lettres et chiffres. Mais cela pourrait bientôt changer. Car « A11pl3Z » est d’ores et déjà désigné comme un possible candidat à la catégorie des « objets interstellaires », c’est-à-dire ces corps provenant d’au-delà du Système solaire.

Dans un message partagé sur X (ex-Twitter) le 2 juillet 2025, l’Agence spatiale européenne (ESA) annonce que « les astronomes viennent peut-être de découvrir le troisième objet interstellaire traversant le système solaire » et qu’il fait dorénavant l’objet d’un suivi dans le monde entier, en vue de mieux le connaître et déterminer sa trajectoire.

Oumuamua et Borisov, les deux premiers objets interstellaires

Le troisième, car les astronomes ont déjà à leur tableau de chasse deux « visiteurs » interstellaires.

Le premier, peut-être le plus connu parce qu’il a ouvert officiellement le compteur, et parce qu’il a aussi eu droit à quelques théories originales (il a été associé à une possible civilisation extraterrestre, y compris par un physicien reconnu) est 1I/ʻOumuamua. Il a été repéré en 2017 et a d’abord été considéré comme une comète, puis comme un astéroïde.

Quant au deuxième, il a été désigné deux ans plus tard et a reçu le nom de 2I/Borisov (il avait toutefois été détecté plus tôt). Classé dans la catégorie des comètes, l’objet viendrait depuis la direction de la constellation de Cassiopée et a aussi fait l’objet d’observations et de théories — mais là aussi, la piste des aliens est loin d’être une opinion majoritaire.

De toute évidence, la présence d’objets interstellaires dans le Système solaire est loin de s’apparenter à un sport de masse. Cependant, le fait que l’on ait officiellement détecté que deux corps de ce type ne signifie pas qu’il n’y en a pas eu d’autre par le passé. L’histoire du Système solaire est longue — elle se compte en milliards d’années — et l’observation astronomique est toute récente, en comparaison.

