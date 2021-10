Aussi connus sous le nom de planètes mineures, les astéroïdes sont des vestiges de la formation de notre système solaire. Tous les astéroïdes ne se ressemblent pas, que ce soit par la taille ou la composition. Qu'est-ce qu'un astéroïde exactement ?

Plus de 1 113 500 astéroïdes ont été identifiés à ce jour. Ces petits objets rocheux, plus petits que des planètes, sont en orbite autour du Soleil. On les appelle d’ailleurs aussi des « planètes mineures ». Comme les comètes, on peut les considérer comme des vestiges de la formation du système solaire, survenue il y a environ 4,6 milliards d’années. Un nuage de gaz et de poussière s’est effondré, formant le Soleil, puis les planètes autour de lui. Les astéroïdes sont les restes de cette période, qui ne se sont pas incorporés aux planètes.

La plupart des astéroïdes tournent autour du Soleil dans une zone particulière, située entre Mars et Jupiter : la ceinture principale d’astéroïdes. Du fait de la gravité de la planète géante gazeuse, ces astéroïdes ne peuvent s’assembler pour former un plus gros corps. D’autres astéroïdes évoluent sur l’orbite de Jupiter, devant et derrière la planète : ce sont les astéroïdes troyens. Quelques astéroïdes se trouvent aussi entre Saturne et Uranus.

Quelle est la taille des astéroïdes ?

Si on additionnait la masse totale de tous les astéroïdes, elle serait inférieure à celle de la Lune. Leur taille est variable : le plus grand connu, Vesta, a un diamètre d’environ 530 kilomètres, et les plus petits peuvent faire moins de 10 mètres de large. Les astronomes pensent avoir identifié 99 % des astéroïdes plus gros que 100 kilomètres. Nous n’aurions, en revanche, découvert que la moitié de ceux qui mesurent entre 10 et 100 kilomètres.

Un risque particulièrement médiatisé des astéroïdes est celui que l’un de ces objets entre en collision avec la Terre. Il s’agit d’un danger à nuancer, car pour l’instant aucune menace de ce genre sur notre existence n’est connue. Le plus gros astéroïde passé dans les environs terrestres en 2021 l’a fait sans danger en mars dernier. Cela n’empêche pas les experts et expertes de s’interroger : même si le risque est extrêmement faible, un tel événement serait dommageable. Il reste donc intéressant de simuler, par exemple, l’impact d’un astéroïde pour voir comment l’humanité pourrait réagir (6 mois ne suffiraient pas).

De quoi sont composés les astéroïdes ?

Tous les astéroïdes ne se ressemblent pas, car ils se sont formés à des endroits différents dans le système solaire. Tous n’ont pas une forme ronde comme une planète, mais peuvent avoir des formes plus irrégulières. La majeure partie de ces objets sont formés de roches (de différents types), mais ils peuvent aussi contenir des argiles ou des métaux. On peut distinguer trois groupes principaux :

Les astéroïdes les plus sombres, riches en carbone,

Les astéroïdes un peu plus brillants, qui renferment des silicates, du fer, du nickel et du magnésium,

Et les astéroïdes constitués quasiment de façon pure de nickel et de fer. Ce sont les plus rares et brillants.

En tant que vestiges de la formation du système solaire, les astéroïdes sont des cibles scientifiques très intéressantes. Les étudier peut aider à en savoir plus sur l’évolution des planètes et du Soleil. Outre les météorites (tombées sur Terre) qui peuvent renseigner sur les astéroïdes, des missions peuvent également permettre de les scruter de plus près. C’est par exemple ce que fait la Nasa avec sa mission OSIRIS-REx, qui est parvenue à toucher l’astéroïde Bennu pour en récolter un échantillon, et qui revient actuellement vers la Terre. Sa précieuse cargaison doit atterrir sur notre planète en septembre 2023, pour que les scientifiques puissent examiner les prélèvements.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo