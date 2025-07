Lecture Zen Résumer l'article

Le propulseur numéroté B1067 est en train de marquer l’histoire de SpaceX et de la conquête spatiale en enchaînant un nombre record de missions. Jamais un premier étage de fusée Falcon 9 n’avait autant servi.

Cela valait bien un tweet d’Elon Musk. Dans la journée du 2 juillet 2025, le milliardaire américain s’est félicité du bon retour sur Terre d’un premier étage de fusée Falcon 9, dont la course s’est achevée sur une barge océanique, au large des côtes américaines. « 29 atterrissages pour un seul propulseur », s’est-il exclamé.

S’il ne le dit pas explicitement, il s’agit-là d’un record pour la Falcon 9, dont ce booster est tout proche du cap symbolique des 30 réutilisations. Ici, il a été mobilisé pour une mission de routine consistant à transporter une autre grappe de 27 satellites Starlink v2 Mini, qui vont rejoindre l’orbite basse autour de la Terre, là où il y en a environ 7 000 déjà actifs.

Le booster approche des 30 utilisations

Le modèle de ce premier étage, identifié par le code B1067, est entré pour la première fois en service le 3 juin 2021 et a ensuite servi :

le 11 novembre 2021

le 19 décembre 2021

le 27 avril 2022

le 14 juillet 2022

le 19 septembre 2022

le 3 novembre 2022

le 16 décembre 2022

le 26 janvier 2023

le 24 mars 2023

le 14 mai 2023

le 17 août 2023

le 13 octobre 2023

le 22 novembre 2023

le 7 janvier 2024

le 20 février 2024

le 31 mars 2024

le 3 mai 2024

le 5 juin 2024

le 10 août 2024

le 18 septembre 2024

le 11 novembre 2024

le 4 décembre 2024

le 10 janvier 2025

le 15 février 2025

le 14 avril 2025

le 13 mai 2025

et le 2 juillet 2025

On peut relever qu’en moyenne, ce booster est réutilisé tous les 54 jours environ. Surtout, ces écarts chronologiques révèlent autre chose : la cadence s’est relativement accélérée au fil du temps. Sur la première moitié de ces tirs, l’écart entre deux tirs était d’environ 64 jours. Sur la seconde moitié, cet espacement a été réduit à un peu plus de 43 jours.

Le graphique suivant permet de visualiser l’accentuation du tempo au fil du temps.

L’écart de jours entre deux tirs se réduit au fil du temps. // Source : Graphique réalisé par Numerama avec ChatGPT

Ici, l’essentiel des missions concernait des mises en orbite de satellites Starlink (17 vols). On trouve aussi des opérations de ravitaillement de la Station spatiale internationale ou du transport d’astronautes, ainsi que des services commerciaux plus classiques à destination de clients ayant besoin d’envoyer des satellites autour de la Terre.

Si le propulseur B1067 fait la course en tête en ayant le record d’utilisation chez SpaceX, d’autres boosters ne sont pas loin dans son sillage. On pense en particulier aux premiers étages B1063 et B1071, utilisés respectivement 26 fois chacun, ou encore au B1069 (25 fois). Quatre autres propulseurs sont au-dessus des 20 utilisations.

Détail d’un booster de Falcon 9 au décollage. // Source : SpaceX

Une réussite qui inspire

Ce rythme d’utilisation démontre la capacité acquise par SpaceX d’avoir un lanceur suffisamment fiable pour servir régulièrement, une fois achevé son checkup routinier. C’est aussi un bon moyen pour l’entreprise américaine de constater dans des conditions réelles l’usure du premier étage au fur et à mesure de sa carrière opérationnelle.

C’est la preuve que le pari de SpaceX, à la fois technologique et industriel, est gagné. Ses fusées ont un taux de fiabilité très élevé et sont capables de revenir automatiquement sur Terre après leur mission, permettant ainsi à la société d’être très compétitive sur le marché des lanceurs, grâce à des prix défiant la concurrence, et une haute disponibilité.

Un succès qui a fini par convaincre l’Europe de réagir et de s’inspirer de cette stratégie. Plusieurs projets déterminants pour l’avenir des fusées du Vieux Continent tablent en effet sur des lanceurs réutilisables et capables aussi de revenir sur Terre — c’est le cas d’Ariane Next, qui succédera à Ariane 6, ou le petit lanceur Maia, ainsi que les projets Themis et Callisto.

