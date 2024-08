Lecture Zen Résumer l'article

L’agence spatiale américaine temporise encore sur la situation de la capsule Starliner. Attendue pour la mi-août, la décision de la NASA est repoussée à la fin du mois.

Que va-t-on faire de la capsule Starliner, toujours amarrée à la Station spatiale internationale (ISS) ? Faut-il la faire revenir sur Terre avec les deux astronautes qui ont fait le voyage aller ? Doit-on au contraire la faire rentrer seule, sans personne à bord ? Le véhicule spatial est-il assez fiable pour accomplir tout ce qui est attendu de lui ?

Beaucoup de questions en suspens, peu de réponses fermes. On attendait justement des décisions de la part de la NASA à la mi-août 2024, pour fixer le sort des deux astronautes (Barry Wilmore et Sunita Williams), coincés dans l’ISS depuis début juin. Ils devaient rester une semaine, mais leur séjour a été allongé de deux mois.

La NASA tranchera fin août

Finalement, l’agence spatiale américaine a décidé de ne rien décider pour le moment. Les responsables ont choisi de se ménager un peu plus de temps pour analyser la situation. Désormais, les conditions de retour de la capsule Starliner seront tranchées à la fin du mois d’août 2024, dans deux semaines. C’est ce que rapporte SpaceNews.

Deux grands sujets occupent la NASA et Boeing, l’entreprise qui a fabriqué le vaisseau : les cinq fuites d’hélium ainsi que les soucis de fonctionnement de cinq propulseurs, sur un total de vingt-huit. Depuis, le géant américain de l’aérospatiale s’efforce de trouver des solutions afin de fiabiliser l’engin pour sa phase de retour.

Officiellement, la NASA souhaite toujours procéder à un retour sur Terre des deux astronautes avec Starliner — qui, en attendant, participent aux activités courantes de l’ISS. Cependant, un plan B a émergé : celui de faire rentrer les deux « naufragés » via la capsule Crew Dragon de SpaceX, début 2025.

Ce scénario serait une catastrophe pour l’image de marque de Boeing, et un terrible camouflet. Cela pourrait également tuer ce programme. Il existe une possibilité que l’industriel — déjà lourdement en difficulté avec ses déboires dans l’aviation civile — se retire des vols spatiaux habités. Cela laissera alors la NASA avec SpaceX comme seul interlocuteur.

Si la NASA peut aujourd’hui se permettre de retarder le moment où il faudra faire un choix, cela ne pourra pas encore durer très longtemps. Le fait est que Starliner occupe anormalement un accès à l’ISS et la présence de deux astronautes en plus dans la station a par ailleurs une incidence sur les vivres et la place à bord.

« Nous pouvons jongler pour faire fonctionner les choses si nous devons les prolonger, mais cela devient beaucoup plus difficile », a admis Ken Bowersox, administrateur associé de la NASA pour les opérations spatiales. « Nous arrivons à un point où, lors de la dernière semaine d’août, nous devrions vraiment prendre une décision, si ce n’est plus tôt. »

