OSIRIS-REx est une mission ambitieuse de la Nasa. Cette sonde, lancée en 2016, est de retour en 2023 après un très précieux colis pour la Terre : des échantillons de l’astéroïde Bennu.

Les échantillons récupérés dans l’espace sont rares et précieux. Ceux issus d’astéroïdes sont encore plus exceptionnels : pour l’instant, seule l’agence spatiale japonaise, la Jaxa, est parvenue à ramener des morceaux d’astéroïde sur Terre depuis l’espace. La Nasa, l’agence spatiale américaine, a la même ambition : c’est avec la mission OSIRIS-REx que les États-Unis ambitionnent de posséder, eux aussi, leurs propres échantillons extraits d’un astéroïde.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur la mission OSIRIS-REx de la Nasa.

À quoi sert la mission OSIRIS-REx de la Nasa ?

Avec sa mission OSIRIS-REx, la Nasa a de grandes ambitions : ramener sur Terre son premier échantillon prélevé sur un astéroïde. C’est l’astéroïde Bennu qui a été visé par la sonde spatiale.

Les objectifs scientifiques d’OSIRIS-REx établis par la Nasa sont :

Le retour et l’analyse d’un échantillon de la surface de l’astéroïde Bennu,

Cartographier l’astéroïde Bennu,

Documenter le site du prélèvement,

Mesurer la déviation dans l’orbite de Bennu provoquée par des forces non gravitationnelles (effet Yarkovsky),

Comparer les observations près de l’astéroïde à celles obtenues depuis la Terre.

Pourquoi la Nasa a choisi le nom OSIRIS-REx ?

Le nom de la mission, « OSIRIS-REx », est un acronyme de « Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer ». Derrière ce nom compliqué, se cache une signification plus poétique.

Au moment de nommer la mission, Dante Lauretta, chercheur principal de la mission OSIRIS-REx de la Nasa, s’est emparé d’un bloc-notes pour chercher à saisir les principaux thèmes que ce projet lui inspirait. C’est alors qu’il a vu des similitudes entre cette mission et une autre de ses passions, la mythologie, et notamment Osiris, le dieu égyptien. Quant à « REx », il s’agit d’un ajout plus tardif au nom de la mission, inspiré du mot latin « rex » signifiant « roi ».

Quand a été lancé OSIRIS-REx dans l’espace ?

OSIRIS-REx a été lancé dans l’espace le 8 septembre 2016, à bord d’une fusée Atlas V 411.

Quand a été prélevé l’échantillon de l’astéroïde ?

Dans la nuit du 20 au 21 octobre 2020, le contact entre la sonde OSIRIS-REx et l’astéroïde Bennu a été établi. Un échantillon a pu être collecté à cette occasion, provoquant au passage quelques « dégâts » sur l’astéroïde Bennu. Les morceaux d’astéroïde collectés étaient d’ailleurs si abondants que la sonde OSIRIS-REx risquait de les perdre. Heureusement, la Nasa a réussi à stocker au plus vite les précieux prélèvements de Bennu, qui menaçaient de s’échapper dans l’espace.

Le 10 mai 2021, OSIRIS-REx s’est remis en route vers la Terre avec son précieux colis, après un ultime survol de l’astéroïde Bennu.

Quand la capsule d’OSIRIS-REx revient-elle sur Terre ?

La capsule contenant les précieux échantillons d’astéroïde doit revenir sur Terre le 24 septembre 2023. Au terme d’un long voyage de 7 ans pour récupérer des bouts d’astéroïde, la Nasa va tout jouer en 13 minutes — soit la durée de l’atterrissage de la capsule, du contact de l’atmosphère à celui de la surface terrestre. La zone de récupération de la capsule est à l’Utah Test & Training Range (UTTR), un endroit utilisé par l’armée américaine pour mener des tests d’armes.

Pourquoi viser l’astéroïde Bennu ?

Le choix de prélever des morceaux de l’astéroïde Bennu n’est pas un hasard. Ce vieil astéroïde, né il y a 4,5 milliards d’années, est très bien conservé. Bennu est particulièrement sombre et n’aurait subi aucune modification radicale dans sa composition. Ainsi, sous sa surface, se cachent certainement des vestiges de la naissance du système solaire.

On pense également que Bennu ne s’est pas formé là où il évolue aujourd’hui. Les scientifiques établissent l’hypothèse que Bennu est né dans la ceinture principale d’astéroïdes, entre Mars et Jupiter. Depuis, sa trajectoire l’aurait rapproché de la Terre.

En raison de son ancienneté et de sa composition, Bennu parait prometteur pour une autre raison : il n’est pas exclu qu’il contienne des molécules organiques semblables à celles qui auraient pu favoriser l’émergence de la vie sur notre planète.

Que se passera-t-il une fois l’échantillon de Bennu arrivé sur Terre ?

Alors qu’OSIRIS-REx était en pleine activité autour de Bennu, la Nasa travaillait sur les installations nécessaires au stockage et à l’étude du futur échantillon. Une salle blanche provisoire est prévue dans le désert de l’Utah, afin d’extraire les échantillons. Ceux-ci seront ensuite transportés par avion jusqu’au Centre spatial Lyndon B. Johnson. Ils seront transférés dans un laboratoire, où les premières analyses sur la composition chimique et minéralogique des prélèvements commenceront.