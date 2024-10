Lecture Zen Résumer l'article

L’ouragan Milton, qui était encore une tempête de catégorie maximale il y a peu, a été rétrogradé. L’agence spatiale américaine (Nasa) et SpaceX tablent sur un lancement de la mission Europa Clipper très bientôt, après avoir été obligés de la repousser.

Des morts et des milliards d’euros de dégâts. L’ouragan Milton a donc balayé lourdement la Floride, avec toutefois une intensité moindre que le pic observé dans le golfe du Mexique. La tempête a été rétrogradée de la catégorie 5 — la plus forte — à la catégorie 3 lorsqu’elle a touché terre le 9 octobre 2024. Elle demeurait toutefois un ouragan majeur.

L’heure, désormais, est au décompte des victimes et à l’évaluation de l’ampleur des dévastations. C’est aussi un travail que vient de commencer l’agence spatiale américaine (Nasa), dans la mesure où l’État américain accueille le fameux centre spatial Kennedy, sur la façade Atlantique — de l’autre côté du golfe Mexique.

Un décollage d’Europa Clipper évoqué pour le 13 octobre

Dans un point d’étape partagé le 10 octobre, l’agence indique que des inspections ont débuté dès que l’intensité des vents est revenue à un seuil acceptable. Une première vérification des infrastructures — les ponts — a été lancée, qui doit être suivie d’un contrôle plus global de l’état du centre. Cela inclut aussi les lanceurs et les charges utiles.

En particulier, la Nasa va vérifier que tout va bien pour la mission Europa Clipper. Quelques jours auparavant, les équipes avaient sécurisé la sonde spatiale et décidé de repousser le vol. Une date avait été fixée au 10 octobre, mais la proximité et l’intensité de Milton étaient trop élevées pour effectuer un décollage dans de bonnes conditions.

Actuellement, SpaceX (qui met à disposition le Falcon Heavy pour ce vol) et la Nasa tablent sur la possibilité de faire partir le lanceur dès dimanche 13 octobre, si les inspections du centre et du matériel sont positives et que les conditions météorologiques sont bonnes. L’agence rappelle toutefois qu’il y a des opportunités de tir jusqu’au 6 novembre.

La mission Europa Clipper consiste à visiter Jupiter, la plus grosse planète du Système solaire. La sonde s’intéresse surtout à ses principales lunes, à commencer par Europe — d’où le nom du programme. Il faudra des années à Europa Clipper pour boucler le voyage, qui a de vraies allures d’odyssée. Le contact est prévu à partir de 2030.

