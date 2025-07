Lecture Zen Résumer l'article

Une mission spatiale qui contenait les restes de 166 personnes et des plants de cannabis s’est échouée dans l’océan Pacifique. Des problèmes techniques seraient à l’origine de cet échec, d’après l’entreprise The Exploration Compagny qui avait développé la capsule.

Le 23 juin 2025, une fusée Falcon 9 a été envoyée dans l’espace avec à son bord 70 charges utiles, peut-on lire sur le site de SpaceX . L’une d’elles était la capsule Nyx, de la startup allemande The Exploration Compagny. Son contenu était plutôt inhabituel : elle renfermait notamment l’ADN de 166 défunts, envoyé par leurs proches dans l’espace en commémoration.

Malheureusement, après avoir fait plusieurs tours de la Terre comme prévu et être entrée de nouveau dans l’atmosphère terrestre avec succès, la capsule a rencontré un problème, comme l’a rapporté Universe Today. Les parachutes permettant l’atterrissage ne se sont pas déployés en temps voulu. Cela a entrainé le crash de la capsule au milieu de l’océan Pacifique le 24 juin, et donc la dispersion de toute sa cargaison à la mer.

Décollage de la fusée Falcon 9 // Source : Via X @SpaceX

Les circonstances du crash de la capsule dans l’océan restent floues

La société allemande The Exploration Compagny a publié un message sur LinkedIn indiquant ce qui s’était produit en quelques mots : « La capsule a été lancée avec succès, a propulsé les charges utiles nominalement en orbite, s’est stabilisée après la séparation du lanceur, est rentrée dans l’atmosphère et a rétabli la communication après une panne de courant. » Jusque là, pas de grosse inquiétude, donc.

The Exploration Compagny poursuit : « Mais, selon nos connaissances actuelles, un problème est survenu par la suite et nous avons perdu la communication quelques minutes avant l’amerrissage. Nous en cherchons toujours les causes profondes et vous communiquerons plus d’informations prochainement. » Les causes exactes du crash ne sont donc pas encore connues.

L’entreprise s’est ensuite excusée auprès des familles concernées.

Mais pourquoi emporter du cannabis dans l’espace ?

En plus des cendres de défunts, la navette spatiale contenant des plants de cannabis. Pourquoi donc les envoyer dans l’espace ? D’après Universe Today, les plants provenaient d’un projet scientifique citoyen open source nommé Martian Grow. L’idée était d’étudier les effets de la microgravité sur la germination et la résilience des plantes et ainsi, d’évaluer comment la vie pourrait grandir en dehors de la planète Terre.

Pour la suite, la startup allemande envisage de réaliser un vol de démonstration à destination de l’ISS en 2028, sous réserve d’obtenir le soutien de l’Agence spatiale européenne.

