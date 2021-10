Vous ne savez pas quoi faire à Halloween ? Ne vous inquiétez pas : voici notre sélection de jeux vidéo sur le thème de la peur. En prime, ils sont tous sortis en 2021.

Chaque année, c’est la même histoire : le 31 octobre, on cherche un moyen de fêter Halloween de la meilleure des manières. Un déguisement ? Mouais. Une soirée ciné ? On a déjà vu chaque film d’horreur culte au moins 1 000 fois chacun. Il reste une solution idéale à nos yeux : les jeux vidéo, que ce soit en solitaire, ou entre amis.

D’ailleurs, si vous avez suivi les sorties récentes, vous remarquerez que l’année 2021 s’est montrée particulièrement généreuse en titres qui font peur. Vous cherchez le jeu qui saura vous occuper le 31 octobre ? On vous propose une sélection thématique, réunissant uniquement des productions sorties ces derniers mois.

Six jeux vidéo qui font peur pour Halloween

Resident Evil Village

On ne présente plus la saga Resident Evil, qui en est déjà à son huitième opus canonique (sans oublier les multiples dérivés sortis depuis le tout premier épisode). Pour Resident Evil Village, Capcom se contente de reprendre la formule — gagnante — de Resident Evil 7 : Biohazard, à savoir une expérience en vue à la première personne qui renforce l’immersion. La formule n’est pas foncièrement réinventée, tandis qu’on se demande parfois pourquoi le jeu porte le nom Resident Evil. Toujours est-il que la beauté graphique, le gameplay efficace et certaines séquences coup de poing permettent de passer un moment haletant.

Disponible sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X & PC. Idéal en solo.

Tormented Souls

Tormented Souls n’a qu’un but : faire revivre des sensations d’antan, quitte à paraître très vieillot dans la prise en main. Il en résulte une sorte de jeu hommage aux anciens titres misant sur l’horreur. Avec son ambiance vraiment délétère et ses énigmes très intelligentes, Tormented Souls s’appuie sur une ergonomie datée pour mieux s’apparenter à une parenthèse sur le passé. C’est un choix périlleux, mais 100 % assumé. Pour les nostalgiques, c’est du pain béni.

Disponible sur : PS4, PS5 & PC. Idéal en solo.

House of Ashes

House of Ashes n’est autre que le troisième opus du projet Dark Pictures Anthology, imaginé par Supermassive Games (studio spécialiste). Il s’inscrit dans la droite lignée de Man of Medan et de Little Hope, avec une recette qui commence à toussoter, mais qui reste efficace pour occuper durant une soirée d’Halloween (il y a même un mode canapé pour se passer la manette quand on est plusieurs). Cette fois, on nous plonge dans la seconde guerre du Golfe, avec un mélange de moments de stress, de séquences gênantes (gare aux clichés…) et de portions un peu plus orientées action.

Disponible sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X & PC. Idéal en solo, comme à plusieurs.

Little Nightmares 2

Les fans de l’esthétique à la Tim Burton devraient se ruer sur Little Nighmares 2. Envoûtant, malgré son atmosphère lugubre, ce jeu édité par Bandai Namco sait saisir les joueuses et les joueurs grâce à des puzzles bien pensés et des courses-poursuites haletantes. En prime, ce qui s’apparente à un conte horrifique a de quoi vous occuper pendant une bonne partie de la nuit.

Disponible sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X & PC. Idéal en solo.

Back 4 Blood

Back 4 Blood est une expérience qui dévoile tout son potentiel à plusieurs. En compagnie d’amis (ou d’inconnus), on se lance dans des missions périlleuses ressemblant à des massacres — où il faut se débarrasser d’une horde de monstres plus effrayants les uns que les autres. Ce n’est pas très subtil, mais le potentiel convivial est là. Attention, le défi devient particulièrement corsé dès lors qu’on augmente la difficulté. Pour une soirée sans aucune prise de tête, il vaut mieux rester sur le mode de base.

Disponible sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X & PC. Idéal à plusieurs (en ligne).

Alan Wake Remastered

Alan Wake n’est pas vraiment une nouveauté. Il est sorti pour la toute première fois en 2010, d’abord en exclusivité sur Xbox 360. En 2021, le studio Remedy Entertainment s’est associé à Epic Games pour remettre cette aventure très portée sur la narration au goût du jour. En résulte un Alan Wake Remastered visuellement bien retravaillé, pour une expérience toujours très réussie. On y incarne un écrivain torturé qui part à la recherche de sa femme, dans un endroit reculé et peuplé de phénomènes étranges. Les amateurs d’œuvres axées sur l’horreur ne manqueront pas de partir en chasse des nombreuses références qui nourrissent le récit — l’univers de Stephen King en tête.

Disponible sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X & PC. Idéal en solo.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Crédit photo de la une : Capture PS5 Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo