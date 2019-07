Console portable avant tout, la Nintendo Switch peut être emmenée partout. En somme, elle peut devenir la meilleure alliée pour la plage. Mais quels jeux faut-il prendre ?

En plus de notre guide d’achat concernant les jeux à emporter avec la 3DS pour aller à la plage ou partir en vacances, nous vous proposons la même formule concernant la Nintendo Swich. À l’image de la console portable, la machine hybride du constructeur nippon peut être facilement transportée et aura de quoi vous occuper quelques heures une fois confortablement installé sur le sable chaud (attention aux grains, d’ailleurs).

Par rapport à la 3DS, la Switch peut en prime offrir du jeu à plusieurs avec une seule console, au moyen des deux Joy-Con venant s’insérer de chaque côté. Soit de quoi offrir un argument supplémentaire pour la glisser dans le sac au moment de rassembler ses affaires. Il reste maintenant à choisir les jeux incontournables pour s’amuser sans se prendre la tête.

Les jeux incontournables

Le jeu pour s’amuser à plusieurs : Mario Kart 8 Deluxe

Le MK ultime

Rien de mieux qu’une petite course de Mario Kart pour tuer le temps. Épisode le plus complet de la saga, tant en termes de personnages jouables que de circuits disponibles, Mario Kart 8 Deluxe a suffisamment de contenu pour tenir tout un été. En prime, il est possible d’y jouer à deux sur une seule et même console. Si on peut vous donner un petit conseil : prenez Wario — et évitez les carapaces bleues.

Le jeu pour avoir l’impression de voyager : Super Mario Odyssey

Du très bon Mario

Dernière aventure 3D de Mario en date, Super Mario Odyssey est une véritable pépite vidéoludique. Remplie d’idées de gameplay et de mondes à découvrir, l’exclusivité Switch s’articule autour d’un objectif simple : ramasser un maximum de lunes. Dès lors, libre à vous d’enchaîner une longue session ou d’en faire des plus courtes pour parvenir à vos fins. Une liberté qui sied parfaitement à un besoin nomade.

Le jeu pour capturer des bébêtes : Pokémon Let’s Go Pikachu & Evoli

En attendant un vrai Pokémon

En attendant Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, la prochaine génération, il est possible de s’adonner à la traque des Pokémon grâce aux épisodes Let’s Go — exclusifs à la Switch. À mi-chemin entre le remake de Pokémon Version Jaune et l’adaptation de Pokémon Go, ce spin-off apéro est suffisamment accessible pour plaire au plus grand monde. Au passage, il permet de décrocher de l’écran de son smartphone.

Le jeu pour tuer son été : The Legend of Zelda : Breath of the Wild

L'aventure d'un été

The Legend of Zelda : Breath of the Wild est une expérience qui mérite de se poser pour être appréciée à sa juste valeur. Exigeant, immense et animé par la volonté d’offrir une exploration infinie, Breath of the Wild a énormément d’heures de plaisir et d’émotion dans ses bagages. Pour sûr, il vous occupera tout un été — voire même plus.

Le jeu pour se défouler sans regarder l’écran : Diablo III

Diablo à la plage

Porté à toutes les sauces, Diablo III n’a pas échappé à la version Switch. On y retrouve les principales qualités du maître du hack’n’slash. Le titre de Blizzard Entertainment est assurément le compagnon idéal pour aller à la plage : c’est à peine si vous avez besoin de regarder l’écran pour jouer (dans les modes de difficulté les plus bas). Un gros plus pour qui veut lézarder.

Le jeu pour déprimer les jours de pluie : Gris

La beauté triste

Bien qu’il ne soit pas à mettre entre toutes les mains à cause de sa forme un peu trop poétique et son message parfois cryptique, Gris vaut clairement le détour. Dans un enrobage — sonore comme visuel — d’une beauté sans pareille, le titre édité par Devolver cache une expérience singulière qui tient une petite après-midi. Parfait pour une virée dominicale sous un parasol. Mais gare aux larmes qui peuvent couler.

Le jeu pour avoir l’impression d’être nul : Dark Souls

Le défi d'un été

Si vous avez envie de passer un sale été, peut-être devez-vous considérer l’acquisition de Dark Souls. Monument de challenge, le RPG développé par From Software demande plusieurs longues heures d’apprentissage pour être maîtrisé. Alors oui, il y a mieux pour se relaxer mais le jeu n’a aucun équivalent au moment de procurer un sentiment d’accomplissement apte à faire de soi un meilleur joueur. Dans le même type d’expérience, on peut vous conseiller Cuphead — plus mignon.

Le jeu pour aller plus loin que les châteaux de sable : Minecraft

Mieux qu'un château de sable

La plage sert très souvent à se ressourcer. Et peut donner de l’inspiration pour laisser libre court à sa créativité. Cela tombe bien, c’est précisément ce que demande Minecraft, phénomène éternel qui s’inscrit dans le quotidien de millions de joueurs depuis des années et des années. En prime, il y a depuis peu du cross-play avec d’autres plateformes. Que demander de plus ?

Le jeu pour garder la tête au frais : Donkey Kong Country Tropical Freeze

Souffle glacial

On a parfois besoin d’un petit coup de frais quand les températures s’élèvent. Avec son titre, Donkey Kong Country Returns : Tropical Freeze annonce la couleur : le célèbre primate de Nintendo doit affronter un ennemi venu du grand froid. En voyant les environnements se couvrir de glace, on oublie un peu mieux le soleil assommant.