La Nintendo Switch pourrait très bientôt devenir plus qu'une simple console de jeu en se dotant de Netflix et YouTube.

Si la Nintendo Switch est une excellente console de jeu, elle va un peu trop à l’essentiel et prive ses possesseurs de certaines fonctionnalités pourtant répandues. Par exemple, après plus d’un an d’existence, la machine hybride n’a toujours pas d’application Netflix ou YouTube.

Néanmoins, elle pourrait offrir la possibilité de télécharger des vidéos via le dock afin de les regarder plus tard, hors-connexion, en emmenant la tablette avec soi. Cette double absence serait prochainement de l’histoire ancienne à en croire une fuite — non assumée — de l’enseigne Best Buy.

Netflix and YouTube apparently coming to Switch, listed on Best Buy's Switch listinghttps://t.co/i8XK8LcpN5https://t.co/fqxOFxLuRn pic.twitter.com/wb7gVyQSEH — Wario64 (@Wario64) June 11, 2018

De nouveaux divertissements sur Switch ?

L’insider Wario64, jamais avare quand il s’agir de partager des indiscrétions, s’est aperçu que Best Buy avait ajouté Netflix et YouTube dans la fiche produit de la Switch. Sa découverte laisserait entendre que l’arrivée des deux plateformes pourrait être officialisée ce 12 juin 2018, lors de la présentation E3 2018 de Nintendo (à 18 heures).

« Accédez à un monde de divertissement instantanné avec ce produit. Connectez-vous simplement à internet pour streamer des films, écouter de la musique et visionner une majorité d’autres contenus », pouvait-on lire avant que le géant de la distribution ne fasse une mise à jour.

Dans un tweet publié le 11 juin, Best Buy a évoqué un impair, « C’était en réalité une erreur de notre part et nous nous excusons pour le désagrément. Bien que ce soit dans les rumeurs, nous n’avons aucune information concrète sur le quand et le comment. » Il est vrai que cela fait déjà un petit moment que l’on parle de Netflix sur Switch.

This is indeed an error on our part and we apologize for any inconveniences. While it has been rumored to be coming, we have no solid information on if and when. ^Dave — Best Buy Support (@BestBuySupport) June 11, 2018