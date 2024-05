Lecture Zen Résumer l'article

Red Dead Redemption 2 sera proposé aux abonnés PlayStation Plus Extra et Premium en mai. Un excellent jeu à (re)découvrir.

À compter du 21 mai, les abonnés PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux dans le catalogue mis à leur disposition. Et pas des moindres : il y aura notamment Red Dead Redemption 2, blockbuster signé Rockstar Games qui a fasciné beaucoup de monde. C’est un immense ajout pour le service de Sony.

PlayStation Plus en mai 2024 // Source : PlayStation

Les deux formules d’abonnement au PlayStation Plus :

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra et Premium en mai 2024

Red Dead Redemption 2 (PS4)

Le jeu de cowboys ultime développé par Rockstar Games. Pour certains, c’est le monde ouvert parfait. Pour d’autres, le gameplay est un peu trop bancal. Mais toujours est-il que Red Dead Redemption 2 est un jeu qui compte et a marqué les esprits.

6/10 Red Dead Redemption 2 Lire le test 18,15 € sur Amazon Points forts Une reconstitution aux petits oignons

D’une beauté éblouissante

Des personnages attachants Points faibles Un gameplay daté

Une ergonomie horrible

L’histoire peine à décoller

Les Sims 4 Vie Citadine (PS4)

On ne présente plus Les Sims 4, simulation de vie qui tient les fans en haleine depuis maintenant tant d’années. Ici, on vous propose une extension centrée sur les appartements et la vie urbaine. Elle nécessite le jeu de base, qui est gratuit.

La Grande Aventure Lego 2 : Le Jeu Vidéo (PS4)

Un jeu Lego, c’est toujours mignon et drôle. À l’aide de ses alliés, Emmet doit retrouver ses amis capturés par des extraterrestres.

Watch Dogs (PS4)

Vous prenez GTA, vous retirez le côté irrévérencieux et beaucoup de contenus annexes, vous ajoutez un gameplay centré sur le hacking et vous obtenez Watch Dogs. Au passage, c’est le meilleur opus de la saga.

Mais aussi :

Deceive Inc. (PS5)

Crime Boss: Rockay City (PS5)

The Settlers: New Allies (PS4)

Stranded: Alien Dawn (PS4, PS5)

Cat Quest (PS4)

Cat Quest II (PS4)

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Premium en mai 2024

2Xtreme (PS4, PS5)

G-Police (PS4, PS5)

Worms Pinball (PS4, PS5)

