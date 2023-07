Alors que la saison 2 de La Défense Lincoln reviendra bientôt avec une nouvelle salve d’épisodes sur Netflix, 4 autres séries judiciaires disponibles en streaming pourraient bien vous aider à patienter d’ici là : Suits et Murder sur Netflix, American Crime Story sur Disney+ et Harry Bosch sur Prime Video.

Depuis la sortie de ses nouvelles aventures sur Netflix, début juillet 2023, l’avocat Mickey Haller squatte sans gêne le top 10 de la plateforme. En attendant la suite de la saison 2, attendue pour le 3 août 2023, vous cherchez peut-être d’autres affaires judiciaires croustillantes à démêler, aux côtés de personnages plus ou moins sympathiques, sur les plateformes de SVOD. Nous avons donc sélectionné 4 séries dans la même veine que La Défense Lincoln, qui devraient vous permettre de patienter jusqu’aux nouveaux épisodes.

American Crime Story // Source : Ray Mickshaw/FX

Vous avez donc le choix entre enfiler votre plus beau costume avec Suits, sur Netflix, prendre des leçons de crime avec Murder, également sur Netflix, réviser vos cours d’Histoire avec American Crime Story, sur Disney+, ou rencontrer un inspecteur très proche de Mickey Haller avec Harry Bosch, sur Prime Video.

Suits sur Netflix, l’incontournable des séries judiciaires

Depuis ses débuts en 2011, Suits a régulièrement été saluée comme un drame aux affaires juridiques bien ficelées et aux personnages attachants. On y suit Mike Ross, qui rêve de devenir avocat, malgré des études de droit abandonnées brutalement. Il rencontre Harvey Specter, l’un des meilleurs avocats de New York, qui cherche rapidement un assistant. Un quiproquo plus tard et voilà Mike embauché, malgré son absence de diplôme. Il devra user de malins stratagèmes pour que personne ne découvre son manque d’expérience, malgré les harcèlements répétés de Louis Litt, un rival de Harvey.

Coups bas, manipulations, trahisons… Dans Suits, tout est permis pour arriver à ses fins. La série, qui a permis à Meghan Markle de briller, bien avant son implication dans la famille royale britannique, a mis en scène des protagonistes loin d’être superficiels, sous leurs costards-cravates bien ajustés. Ne vous attendez pas à la série la plus originale de votre vie, mais plutôt à une comédie légère, idéale pour décompresser après une semaine de travail. À noter que si vous avez déjà dévoré les 9 saisons de Suits, vous pouvez toujours vous rabattre sur son spin-off, Pearson, disponible sur Prime Video.

Murder sur Netflix, la hors-la-loi du petit écran

Annalise Keating est la meilleure professeure de droit pénal de son université. Très charismatique et brillante dans son travail, elle est également impitoyable lors de ses procès et dans ses salles de classes. Chaque année, elle sélectionne d’ailleurs un petit groupe d’étudiants prometteurs, pour venir l’assister à son cabinet. Mais cette fois, ces petits génies vont se retrouver dans la tourmente alors qu’ils sont impliqués dans un assassinat…

En 2014, Murder (ou How to Get Away with Murder en VO) faisait l’effet d’une petite bombe dans le monde des séries judiciaires. Bien plus rebelle et illégale que ses consœurs à l’allure plus sage, cette création de Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, La Chronique des Bridgerton) en 6 saisons nous en aura fait voir de toutes les couleurs. Entre sexe, crimes et rock’n’roll, Murder a multiplié les retournements de situation complètement improbables et les révélations tonitruantes. Et surtout, elle a permis de mettre enfin en lumière l’une des meilleures actrices de sa génération, à savoir la grande Viola Davis (The Suicide Squad). Regarder Murder n’est pas de tout repos, tant la série ne cesse de rajouter une couche de scandale à un scénario déjà bien gratiné, mais au moins, vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer.

American Crime Story sur Disney+, le procès version 4 étoiles

En 1995, la star du football américain O.J. Simpson est au sommet de sa carrière, jusqu’à ce qu’il soit accusé du meurtre de son ex-femme, Nicole Brown Simpson, et de son nouveau compagnon, Ronald Goldman. Commence alors une course-poursuite effrénée, suivie de près par les caméras du monde entier, avant qu’O.J. Simpson n’accepte finalement d’être jugé dans un procès toujours aussi médiatique. Cette affaire judiciaire, qui a marqué profondément la société américaine, est au cœur de la première saison d’American Crime Story.

Pour reconstituer cette évènement historique majeur, le showrunner très prolifique Ryan Murphy (Glee, Pose, Dahmer) s’est entouré d’un casting 4 étoiles, dont les performances ont unanimement été saluées pour leur justesse renversante. Cuba Gooding Jr. (Jerry Maguire), David Schwimmer (Friends), John Travolta (Pulp Fiction) et Sterling K. Brown (This is Us) se donnent ainsi la réplique dans 10 épisodes mémorables.

Mais l’on retiendra surtout Sarah Paulson (American Crime Story, Mrs America) qui incarne la procureure en charge de l’affaire, Marcia Clark. L’épisode 6, qui lui est consacré, est tout simplement bouleversant et en dit long sur le patriarcat avec peu de mots. À noter qu’American Crime Story est une anthologie et que les saisons suivantes, consacrées à l’assassinat du couturier Gianni Versace (avec Ricky Martin !) et à l’affaire Monica Lewinsky contre Bill Clinton, valent également le détour.

Harry Bosch sur Prime Video, le détective solitaire

Si vous pensiez que Mickey Haller, le héros de La Défense Lincoln, était un brin antipathique, attendez de rencontrer Harry Bosch, son frère chéri. Parce que oui, les deux personnages partagent le même papa, dans les deux sens du terme. Ils sortent ainsi tous deux de l’imaginaire de l’écrivain à succès Michael Connelly, mais sont aussi les fils de fiction de l’avocat Michael Haller. Harry Bosch, donc, s’est éloigné de l’aspect légal pour se jeter à corps perdu dans la résolution d’homicides sur le terrain. Inspecteur à la police de Los Angeles, le détective est accusé d’avoir tué de sang-froid un potentiel criminel. Toujours mis en cause dans un procès très médiatique, Harry refuse évidemment de s’éloigner de son travail et poursuit ses enquêtes en solitaire.

Après 7 saisons et des dizaines d’affaires criminelles toutes plus sordides les unes que les autres, Harry Bosch a pris sa retraite en 2021, tout en continuant ses activités dans un spin-off, Bosch Legacy, également sur Prime Video. La Défense Lincoln porte donc évidemment l’héritage de ce frère lointain, puisque les deux séries mettent en scène des personnages tourmentés, dont les agissements se trouvent toujours à la limite de la légalité. Si Mickey Haller vous manque, Harry Bosch saura donc vous consoler, tout en rappelant même par instants la grâce de The Wire.

