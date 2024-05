Lecture Zen Résumer l'article

Le nouveau jeu Assassin’s Creed Shadows s’est retrouvé empêtré dans une petite polémique, en raison de la présence d’un samouraï d’origine africaine. Or, des références historiques montrent que ce Yasuke a vraiment existé.

Les apôtres du Gamergate ont dû voir flou en découvrant la première bande-annonce d’Assassin’s Creed Shadows. Dans ce futur épisode développé par Ubisoft, on pourra incarner deux personnages : Naoe, une femme shinobi, et Yasuke, un samouraï d’origine africaine. Il n’en fallait pas plus pour qu’une frange d’internautes accuse le jeu de faire la part belle au wokisme. Mais, pourtant, Yasuke a vraiment existé. Même si on sait peu de choses sur lui (son vrai nom, notamment).

Si vous tapez « Yasuke samouraï » dans un moteur de recherche, comme Google, vous tomberez sur des articles relatant son histoire. Il existe aussi des livres à son sujet, et il a inspiré d’autres œuvres de fiction, comme le manga Afro Samurai. Et puisque beaucoup d’éléments de sa vie demeurent vagues, les scénaristes d’Assassin’s Creed Shadows peuvent arranger le récit selon les besoins de leur fiction. Une aubaine pour eux.

Yasuke, le protagoniste d’Assassin’s Creed Shadows. // Source : Ubisoft

Qui est Yasuke, le « samouraï noir » ?

À son arrivée au Japon en 1579, Yasuke était un esclave au service d’Alessandro Valignano, un missionnaire jésuite. C’est lors d’une rencontre avec Oda Nobugana que le destin de Yasuke a basculé. Fasciné par cet individu à la peau noire et à la musculature impressionnante, l’homme le plus puissant du Japon en a fait un servant. Notez que son rang de samouraï n’a jamais été vraiment confirmé. Certains écrits indiquent plutôt un statut de porteur d’armes. Une chose est sûre : il a été proche du daimyo.

Ubisoft a certainement remodelé le récit de Yasuke à sa convenance (il en fait officiellement un samouraï, a priori très puissant). Mais on sait déjà que l’histoire d’Assassin’s Creed Shadows débute en 1579, coïncidant avec l’arrivée du vrai Yasuke au Japon. Précision de taille : Yasuke est le premier héros d’un Assassin’s Creed inspiré d’une vraie personne.

Naoe, de son côté, est un personnage 100 % fictif, mais dont le père a existé — Fujibayashi Nagato, leader du clan Iga et ennemi de Nobunaga. Naoe va d’ailleurs chercher à se venger de Nobunaga, qui a rasé son village. Yasuke sera de fait son adversaire au début du jeu — mais les deux finiront par collaborer.

Ce n’est pas la première fois qu’Ubisoft puise dans les figures historiques pour alimenter le casting de ses jeux, avec des adaptations pour servir sa narration. Dans la trilogie Ezio Auditore, le héros était aidé par Leonardo De Vinci, improvisé génial inventeur. Dans Assassin’s Creed Unity, basé sur la Révolution française, Maximilien de Robespierre fait partie des méchants. Et, dans Assassin’s Origins, on tue Jules César en personne.

Assassin’s Creed Shadows Il n’y a pas d’offres pour le moment

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : faire comprendre le numérique et tous ses enjeux au plus grand nombre. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !