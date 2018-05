Nintendo s'est décidé à apporter une solution à l'un des pires défauts de la Switch : son incapacité à pouvoir être rechargée quand elle est posée sur une table.

La Nintendo Switch est une machine formidable à bien des égards. Sa polyvalence lui permet par exemple de se plier à différentes formes d’usage : sur un téléviseur, en mode portable n’importe où ou sur un coin de table. Hélas, ces trois options ne sont pas toutes logées à la même enseigne et celle consistant à poser la Switch sur une surface plane à l’aide d’une béquille est clairement la moins bien lotie.

En effet, dans cette configuration, la console ne peut pas être rechargée, le port USB-C étant situé sur la tranche inférieure. Heureusement, Nintendo rectifie le tir avec un accessoire. Mieux vaut tard que jamais.

Enfin

Nintendo va donc commercialiser ce qu’il appelle un Support de recharge inclinable. Soit, tout bêtement, un substitut de la béquille dans lequel la Switch vient s’insérer pour pouvoir tenir debout tout en offrant la possibilité de remplir sa batterie. Par ce biais, on pourra s’offrir des sessions sans fin en mode table. Une solution qui ne manquera pas, non plus, de soulager la béquille de la Switch, dont on doute fortement de la solidité à moyen terme. En prime, l’accessoire officiel peut offrir plusieurs angles d’inclinaison au lieu d’un seul : un autre argument qui plaide en sa faveur.

Bien évidemment, ce Support de recharge inclinable, facturé 19,99 dollars à compter du mois de juillet, n’a pas pour but de se substituer au dock de la Switch. Il ne possède pas de port HDMI et, par extension, ne pourra pas être relié à un téléviseur. En revanche, il viendra remplacer les accessoires du genre fabriqués par les tiers et déconseillés par Nintendo.