Vampire Survivors va arriver cet été sur Switch. C’est un excellent jeu au look rétro, qui ne vous demande que 30 minutes par partie. Le piège, c’est que vous voudrez en faire plein à la suite.

Si vous avez grandi avec Buffy contre les vampires, voilà bien le genre de jeu qui devrait vous ravir : l’excellent, mais trop méconnu, Vampire Survivors arrive enfin sur Switch. C’est ce qu’a annoncé Nintendo lors de sa miniconférence organisée le 21 juin 2023. Le jeu pourra occuper une partie de votre été : il sera disponible à partir du 17 août.

Tuer à la chaîne des vagues de monstres

Contrairement à des ténors du jeu vidéo comme Zelda: Tears of the Kingdom ou Diablo IV, qui peuvent véritablement vous occuper des heures durant une seule session, Vampire Survivors propose une expérience beaucoup plus courte, mais tout à fait intense. Votre objectif ? Survivre trente minutes malgré les hordes de monstres qui s’abattent sur vous en permanence.

Vampire Survivors ne s’embarrasse pas d’un gameplay trop fouillé : vous déplacez votre personnage que vous voyez de dessus et vous récupérez des items qui vous aideront à dézinguer du vilain. Tout le bestiaire horrifique y passe : momies, zombies, squelettes, chauve-souris, araignées, créatures sorties des marais… à la fin, votre héros sera littéralement submergé.

Vampire Survivors est typiquement le jeu indépendant qui est passé sous les radars lors de sa sortie en décembre 2021. Et puis à la faveur de quelques parties diffusées sur Twitch par des influenceurs et des influenceuses, le titre rencontre tout à coup un succès extrême. Ses graphismes, qui rappellent le jeu vidéo des années 90, lui donnent une petite touche vintage très appréciable.

N’espérez pas une histoire très prenante dans Vampire Survivors : à dire vrai, on s’en fiche : tout ce qui compte, c’est de sélectionner un héros avec les bonnes habiletés, de choisir certains pouvoirs et de se débrouiller pour survivre dans le niveau choisi. Lisez donc notre test de Vampire Survivors pour comprendre pourquoi on l’a classé parmi les meilleurs jeux de l’année 2022.

C’est vraiment l’archétype du jeu visant le fun à l’état pur, avec un gameplay qui est conçu pour vous inciter à y revenir encore et encore — comme Hades. Si, bien sûr, vous ne vibrez que pour les jeux vidéo narratifs, vous risquez de tomber de haut. On ne cherche que l’émotion brute, la performance, la survie. Et que l’on gagne ou que l’on perde, de relancer une partie pour faire mieux.

