[Deal du jour] Super Mario RPG : Legend of the Seven Stars est sorti en 1996 sur la Super Nintendo, uniquement au Japon et en Amérique du nord. Le jeu revient sur Switch ce vendredi 17 novembre 2023. L’Action-RPG, développé par Square Enix et Nintendo, est en précommande.

Où précommander Super Mario RPG au meilleur prix ?

Super Mario RPG est prévu pour le 17 novembre 2023 sur Nintendo Switch, en version physique et dématérialisée. Le plombier moustachu a le vent en poupe ces derniers temps, notamment grâce au carton mondial du film Super Mario Bros, l’un des plus grands succès de 2023. Après l’excellent jeu Super Mario Wonder, Nintendo continue sur sa lancée avec le remake du RPG culte Legend of the Seven Stars de la SNES. Un titre pour les nostalgiques des 90’s, qui pour la plupart n’ont pu s’essayer légalement au jeu que sur la Wii, mais aussi pour les joueuses et les joueurs dont ce Mario moins traditionnel fait de l’œil.

Précommandez Super Mario RPG sur le site de Carrefour

C’est sur le site de Carrefour que le jeu est le moins cher en précommande. Super Mario RPG est disponible au prix de 44,49 €. Et jusqu’au 13 novembre 2023 inclus, Carrefour offre 10 € en bon d’achat pour la précommande du jeu.

Précommandez Super Mario RPG sur le site de La Fnac

Le jeu est disponible en précommande au prix de 49,99 € sur le site de La Fnac. Il s’accompagne en plus d’un porte-clé Geno en bonus. Pour bénéficier de l’offre, il suffit d’ajouter le jeu Super Mario RPG et le porte-clé Geno dans votre panier. Vous pouvez aussi directement cliquer sur « Tous les bonus de précommande » dans la description du produit.

Notez que si vous possédez la carte Fnac+, votre compte client sera automatiquement crédité de 10 €.

Précommandez Super Mario RPG sur le site de Micromania

Le jeu est disponible en précommande chez Micromania au prix de 59,99 €. Il s’accompagne d’une minisilhouette acrylique Mario RPG exclusive, ainsi que d’un bon d’achat de 10 €, à faire valoir sur le site de Micromania.

C’est quoi, Super Mario RPG ?

Comme son nom l’indique, ce nouveau jeu dans l’univers de Mario est un RPG (jeu de rôle), qui tranche radicalement avec les autres épisodes de la saga. Déjà partenaire sur l’original, Square Enix et Nintendo ont décidé de refaire entièrement leur propre titre pour la Switch. Genre plutôt discret en Europe (Final Fantasy VII ne sortira qu’un an plus tard en France) Mario RPG est, à l’époque, considéré comme un jeu de niche pour le public Européen. Aujourd’hui totalement démocratisés, les RPG à l’ancienne connaissent un joli succès sur le vieux continent.

Dans Mario RPG, vous incarnez plusieurs personnages de l’univers de Mario, et devrez protéger le monde contre le gang Forgeroi. De nouveaux personnages font leur apparition pour prêter main-forte à Mario, Peach et Bowser qui s’allient pour la première fois. Le jeu est ponctué de phases d’explorations et de combats stratégiques au tour par tour, avec quelques QTE et actions qui dynamisent les affrontements. Le titre s’annonce amusant, avec de nombreux mini-jeux, et semble de plus proposer un peu de challenge, pour plaire à un large public.

