Nintendo a enchaîné les annonces de taille durant son dernier direct diffusé jeudi soir. Avec, en point d'orgue, la révélation d'un Super Smash Bros. sur Switch.

Cela valait le coup de veiller tard, jeudi soir, pour suivre les annonces de Nintendo partagées durant un nouveau Direct. Si l’édition Mini, diffusée en début d’année, avait laissé les joueuses et les joueurs sur leur faim, cette fois, leur calendrier a bien dû se remplir au regard de toutes les choses qui ont défilé sous nos yeux pendant un peu plus de trente minutes. Le cercle vertueux, lancé par le succès immense de la Switch, est en marche et on peut plus que jamais affirmer que les éditeurs tiers sont derrière Nintendo pour offrir à la console hybride un catalogue qui ne se résume pas à Zelda et Mario.

Des dates et des portages en veux-tu en voilà

South Park : L’Annale du Destin ? Le 24 avril avec les deux premiers DLC. Hyrule Warriors : Definitive Edition ? Le 18 mai. Little Nightmares : Complete Edition ? Le 18 mai. Sushi Striker : The Way of Sushido ? Le 8 juin. Crash Brandicoot : N. Sane Trilogy ? Le 10 juillet. Captain Toad : Treasure Tracker ? Le 13 juillet. Octopath Traveler ? Le 13 juillet, avec une édition spéciale. Okami HD ? Cet été.

Comme vous pouvez le constater, les possesseurs de Switch vont être très occupés dans les mois à venir. Certes, il y a beaucoup de portages dans le lot mais des portages qui comptent, dans le sillage de Crash Brandicoot : N. Sane Trilogy ou qui tirent profit des spécificités de la console (pouvoir dessiner avec son doigt dans Okami HD).

On gardera par ailleurs un œil sur Travis Strikes Again : No More Heroes, exclusivité développée par Grasshopper Manufacture qui nous permettra de jouer à sept jeux différents. Il est attendu pour 2018.

On n’oubliera pas non plus de préparer nos doigts à l’arrivée d’un test réseau pour Dark Souls : Remastered, non sans impatience, car on a hâte de voir ce qu’un titre aussi exigeant peut donner sur Switch. Pour la forme, il aura droit à son amiibo.

Mario Tennis Un focus sur Mario Tennis Aces et Splatoon 2

Le 22 juin prochain, les joueurs pourront également taper la balle dans Mario Tennis Aces, nouvelle aventure sportive du héros redevenu officiellement plombier. Avec ses quinze personnages, son gameplay reposant sur des coups spéciaux à utiliser intelligemment et son mode motion gaming façon Wii Sports, il ne lésinera sur rien. Et il s’offrira même un petit tournoi de prélancement pour garder la forme.

Nintendo s’est également arrêté quelques instants sur Splatoon 2 pour annoncer la mise à jour 3.0, riche en nouveaux contenus, et la sortie cet été d’une extension solo.

Smash Bros. Switch Super Smash Bros. débarque sur Switch

Le Nintendo Direct avait un one more thing de taille pour se conclure : la confirmation qu’un Super Smash Bros. sera disponible cette année sur Switch. On n’en sait pas plus pour le moment (portage de la version Wii U du dernier épisode ?) mais les personnages de la licence Splatoon feront partie du casting.

3DS Et la 3DS

Du côté de la 3DS, on retiendra la compilation de mini-jeux débiles (300 !) WarioWare Gold, prévu pour le 27 juillet, un nouveau RPG Mario & Luigi et, surtout, un remake de Luigi’s Mansion, pépite de la GameCube.