Un expert des brevets et des litiges judiciaires a relevé une modification étrange de Nintendo sur un brevet, dans son combat face aux développeurs de Palworld.

Dès son premier trailer, Palworld a été perçu comme un « Pokémon avec des armes ». Un surnom taquin qui s’est transformé en une vraie force pour le jeu de survie proposant de la capture de créatures. Le succès a été immédiat. En face, Nintendo et Pokémon Company sont restés muets pendant des mois, en dépit des ressemblances évidentes. Ils ont fini par attaquer, sur fond de violation de brevet. Dès lors, PocketPair, le studio derrière Palworld, a fait des modifications importantes.

Nintendo s’est appuyé sur trois brevets pour s’attaquer à PocketPair : un sur la capture de créature en lançant un objet, un sur l’invocation d’une créature par ce même objet et un dernier sur la fluidité des transitions quand on se déplace sur le dos d’une créature. C’est ce dernier qui fait parler de lui, dans la mesure où Nintendo a procédé à une modification étonnante, relaie Dexerto le 21 juillet.

Nintendo en manque d’arguments face à Palworld ?

Dans une analyse partagée sur Gamesfray, Florian Mueller, expert des brevets et des litiges judiciaires, a mis le doigt sur une formulation étrange dans le brevet en question. Il emploie désormais l’expression « même quand ». Le « quand » n’a rien d’atypique : c’est un marqueur pour indiquer une condition. Le mot « même », en revanche, implique un flou, alors que tout doit être clair.

Si la conditionnalité est courante dans les brevets, « ‘même’ est un mot qui n’a pas sa place » ici, estime Florian Mueller. « C’est trop emphatique et subjectif. Les brevets ont pour but de décrire les moyens utilisés pour atteindre un certain résultat, et ce, de manière à ce qu’au moins ceux qui ont des connaissances en droit des brevets puissent comprendre ce que couvre le brevet. »

À ses yeux, ce changement mineur serait une « une tentative désespérée de gagner en faisant quelque chose d’étrange ». Mais il prédit que les juges ne seront pas dupes et ne goûteront pas à cette stratégie, qui consiste à faire valoir la défense de sa propriété intellectuelle par absolument tous les moyens et qu’importe la forme.

Ce changement en plein milieu d’une bataille judiciaire reste une décision étrange de la part de Nintendo. Il révèle une faille dans sa plainte originale, qui manquerait d’arguments convaincants pour obtenir gain de cause. Une preuve, aussi, que PocketPair a possiblement une défense plus solide que prévu. D’ailleurs, le studio avait montré sa mécanique de déplacement avec une transition fluide bien avant que Nintendo ne dépose le brevet.

