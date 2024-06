Lecture Zen Résumer l'article

Palworld, phénomène de début 2024, a reçu sa plus grosse mise à jour depuis son lancement. Intitulée Sakurajima, elle introduit notamment une nouvelle île et des créatures inédites, entre autres nouveautés majeures.

L’année 2024 a démarré avec la naissance d’un véritable phénomène : Palworld, pastiche cynique de Pokémon mâtiné d’un gameplay orienté sur la survie. Personne ne s’attendait à un tel succès, et le titre a connu des pics de trafic assez invraisemblables sur Steam (plus de 2 millions de joueuses et de joueurs). On pensait que le soufflet retomberait mais, en ce jeudi 27 juin, Palworld reçoit sa plus grosse mise à jour depuis sa sortie en accès anticipé.

Disponible sur les consoles Xbox comme sur PC, cette mise à jour a un nom : Sakurajima. Elle s’appuie sur une liste assez longue de changements, certains sont évoqués depuis le début par le studio PocketPair. Voici ceux qui sont les plus susceptibles de plaire aux fans de Palworld, qui a vu sa fréquentation baisser ces dernières semaines et a donc besoin d’un petit coup de boost.

Les 5 changements à retenir du gros patch de Palworld

Une nouvelle île

C’est sans aucun doute la principale nouveauté de cette grosse mise à jour estivale de Palworld : l’ajout d’une nouvelle île, baptisée Sakurajima et inspirée du Japon. La tour qui y est construite est contrôlée par une nouvelle faction (les « Moonflowers ») et il va falloir la combattre pour libérer les lieux. Qui dit nouveaux environnements, dit nouveaux Pals à découvrir et capturer : le meilleur argument pour avoir envie d’explorer Sakurajima.

Grosse mise à jour pour Palworld // Source : PocketPair

Du multijoueur compétitif

Palworld propose enfin des affrontements entre dresseurs de Pals. Une arène fait son apparition dans le désert pour permettre aux compétitrices et compétiteurs de se battre avec leur équipe de Pals. Une nouveauté de gameplay qui rapprochera encore un peu plus Palworld de Pokémon. Car, rappelons-le, on y amasse des badges en triomphant dans des arènes…

Une ressource inédite

« Une plate-forme pétrolière contrôlée par le Syndicat de Rayne est apparue dans l’océan ! Coopérez avec vos amis pour terrasser de puissants ennemis et récupérer des ressources précieuses comme du pétrole », annonce PocketPair. Le pétrole peut être récolté pour confectionner un nouveau matériau, qui sera utile pour développer des équipements toujours plus puissants (y compris des sphères de capture).

Du défi, encore du défi

La mise à jour compte apporter du challenge aux aficionados les plus expérimentés. Ils pourront par exemple se frotter à Blazamut Ruy, le Pal de type dragon le plus puissant du jeu (via un raid). Les Tours proposent par ailleurs un mode difficile, pour se confronter à la version ultime de chacun des gardiens. Heureusement, on pourra désormais grimper au niveau 55 et bénéficier de davantage de bonus quand on capture plusieurs fois le même Pal (de 10 à 12) ou active des effigies (de 10 à 12). Signalons aussi la possibilité d’augmenter ses statistiques en buvant des remèdes spéciaux.

Grosse mise à jour pour Palworld // Source : PocketPair

Des nouvelles constructions

Bien sûr, les développeurs ont aussi pensé à intégrer des nouvelles armes, des nouveaux bâtiments et des nouveaux objets cosmétiques. Pêle-mêle :

Fusil laser ;

Lance-flamme ;

Mitrailleuse Gatling ;

Lance-grenade ;

Lance-missile à tête chercheuse ;

Lanceur de météorites ;

Boîte pour aliments froids ;

Mines de souffre et de pétrole ;

Unité de désassemblage de Pal.

En termes de gameplay, PocketPair s’est surtout penché sur le système de construction, plus intuitif et fluide d’après ses dires. Il y a aussi de nouvelles possibilités d’assemblage pour peaufiner ses installations.

