Nintendo a annoncé dans un bref communiqué avoir entamé des poursuites judiciaires à l’encontre de Pocketpair, le studio derrière le phénomène Palworld. Ce jeu est perçu par beaucoup comme une copie de Pokémon.

On s’attendait à ce que Nintendo et Pokémon Company réagissent vite pour s’en prendre à Palworld, phénomène de ce début d’année 2024 dont la fréquentation a nettement baissé depuis sa sortie en janvier. Il a fallu attendre la rentrée pour voir les deux entreprises saisir la justice, certainement avec un dossier en béton armé.

Dans un communiqué publié le 18 septembre 2024, Nintendo officialise le démarrage des poursuites judiciaires à l’encontre de Pocketpair — le studio derrière Palworld, qu’il accuse de violer des brevets. La plainte est courte : « Ce procès vise à obtenir une injonction contre l’utilisation abusive et une compensation pour les dommages subis, au motif que Palworld, un jeu développé et publié par [Pocketpair], enfreint plusieurs brevets. »

Lovander dans Palworld; // Source : Capture YouTube

Palworld vraiment inquiété par la justice ?

La réponse de Nintendo et de Pokémon Company face au succès immense de Palworld, surnommé « le Pokémon avec des armes », aura pris du temps. Les similitudes entre le jeu disponible sur Xbox et PC et la saga culte de capture de monstres ont été documentées dès les premières images partagées. Certains monstres sont effectivement beaucoup trop ressemblants.

Néanmoins, ce n’est pas sur le volet du plagiat, difficile à démontrer et à défendre (on pourrait rétorquer que la satire existe), que Nintendo et Pokémon Company attaquent Pocketpair. Il y a quelques mois, un avocat révélait à ce sujet : « Je peux vous dire qu’il sera difficile de gagner pour une violation qui ne serait pas une copie exacte du design. Ce jeu mélange Minecraft, Zelda et Monster Hunter, contrairement à tout ce que Pokémon a proposé, il n’y a rien à gagner là. »

En réalité, les deux entreprises estiment que le studio enfreint des brevets, qui touchent à des mécaniques de jeu plutôt qu’à une ressemblance esthétique. Or, Palworld sait habilement s’éloigner du gameplay des jeux Pokémon, en s’inscrivant dans le genre de la survie. La capture de monstres — qui n’est pas exclusive à Pokémon — n’est qu’un moyen parmi tant d’autres de parvenir à ses fins. Peut-être Nintendo et Pokémon Company ont-ils vu des éléments de gameplay beaucoup trop similaires (les Poké Balls par exemple ?). Ils ont en tout cas attendu longtemps avant d’agir, ce qui laisse à penser qu’ils ont pris le temps de s’armer.

En janvier, Pokémon Company informait : « Nous prévoyons d’enquêter et de prendre les mesures appropriées pour sanctionner toute action qui aurait violé la propriété intellectuelle liée à Pokémon. » En juin, Pokeckpair indiquait qu’aucune plainte n’était encore arrivée dans ses bureaux. Ce jour est désormais venu.

