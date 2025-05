Lecture Zen Résumer l'article

Pocketpair, l’éditeur de Palworld, a annoncé de lourds changements dans le jeu suite à une affaire en justice face à Nintendo. En résumé, le géant japonais est en train de gagner : Palworld va devoir changer.

À sa sortie l’année dernière, Palworld est devenu un phénomène mondial et pour cause : un jeu Pokémon avec des armes, ça fait parler. Oui mais voilà : Nintendo avait porté plainte. L’éditeur reprochait à Pocketpair la violation de brevets liés à la propriété intellectuelle de Pokémon. L’affaire est toujours en cours, mais face à la menace d’une sanction lourde, Pocketpair va effectuer d’importants changements à Palworld.

Pour éviter une sanction judiciaire, Palworld va changer

Dans un billet de blog publié ce 8 mai, Pocketpair explique être toujours impliqué « dans des procédures judiciaires prolongées concernant des allégations de contrefaçon de brevets. » L’éditeur conteste ces allégations : pour lui, les brevets de Nintendo ne sont pas valables. Pocketpair argue que les mécaniques brevetées par Nintendo existaient déjà dans d’autres jeux avant que celui-ci ne les dépose. Il ajoute que ces brevets sont trop larges : les mécaniques de gameplay couvertes seraient trop génériques.

Grosse mise à jour pour Palworld // Source : PocketPair

Des brevets qui portent sur la capture de créature à l’aide d’un objet sphérique (les Poké Balls, ou les Pal Spheres dans Palworld), la possibilité d’invoquer et de faire apparaître des créatures à côté du joueur, et certaines fonctionnalités de déplacement (transition entre déplacements terrestres et aériens), etc.

Lovander dans Palworld // Source : Capture YouTube

Ainsi, Palworld va devoir changer pour éviter d’enfreindre les brevets déposés par The Pokémon Company. S’il fait cela, c’est sans doute parce qu’il pense ne pas pouvoir gagner sa bataille juridique face au géant. Montrer patte blanche dans cette affaire lui assure de réduire sa peine, si peine il y a. Ce qui ne va en revanche pas ravir les joueurs. Nintendo réclame 62 000 euros environ (10 millions de yens) en dommages et intérêts, ce qui n’est pas beaucoup. Ce que souhaite Nintendo, c’est surtout qu’on arrête de faire n’importe quoi avec sa propriété intellectuelle.

Ce qui va arriver à Palworld

Pocketpair avait justement déjà effectué des changements dans le jeu. Depuis le 30 novembre 2024, il n’est plus possible d’invoquer les Pals (équivalents des Pokémon) en lançant des Pal Spheres : l’invocation est statique et se fait à côté du joueur. À l’époque, Pocketpair n’avait pas donné d’explication mais l’avoue : « Ces changements sont le résultat du litige en cours », ajoutant que « plusieurs autres mécanismes de jeu ont également été modifiés avec ce patch ».

Palworld // Source : Xbox

C’était déjà un grand changement pour le jeu, mais Pocketpair est contraint d’aller plus loin avec le patch v.0.5.5. Tout d’abord, « le vol plané sera effectué à l’aide d’un planeur plutôt qu’avec des Pals. Les Pals de l’équipe du joueur continueront d’apporter des améliorations passives au vol plané, mais les joueurs devront désormais avoir un planeur dans leur inventaire pour pouvoir planer. »

