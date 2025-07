Lecture Zen Résumer l'article

Comme ses aînés du Marvel Cinematic Universe (MCU), le film Les Quatre Fantastiques possède des scènes post-génériques. Ne quittez pas la salle de cinéma avant de les avoir vues : elles sont d’une importance cruciale pour la suite de l’univers Marvel.

Il s’agit d’une tradition incontournable pour les fans de Marvel : attendre sagement les toutes dernières secondes du générique des films pour voir de potentielles séquences bonus. Dans le cas des Quatre Fantastiques, la séance de cinéma sera particulièrement longue. En effet, nous vous conseillons de découvrir les bandes-annonces juste avant la projection, pour ne surtout pas rater une grosse surprise.

Comme à son habitude, Marvel a glissé de petites scènes post-génériques qui donnent de précieux indices pour la suite du Marvel Cinematic Universe (MCU), ou qui servent simplement à clore le film sur une note positive. Et si vous hésitez, lisez notre critique de ce long-métrage atypique.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur le film Les Quatre Fantastiques, au cinéma dès le 23 juillet 2025.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Doctor Doom apparaît dans la première scène post-générique des Quatre Fantastiques

On s’y attendait et Marvel nous l’a offert sur un plateau d’argent : Doctor Doom (Docteur Fatalis), le grand méchant du prochain Avengers, apparaît à la fin des Quatre Fantastiques. Dans cette séquence, qui se déroule quatre ans plus tard, Sue lit tranquillement avec son fils, Franklin. Elle se lève alors pour aller chercher leur prochaine lecture, mais, quand elle se retourne, Franklin n’est plus là et des bruits se font entendre.

Elle active ses superpouvoirs, prête à combattre… avant de retrouver son enfant. Il touche le visage d’un homme de dos. Les connaisseurs des comics auront reconnu Doctor Doom, grâce à sa capuche verte et son masque argenté, qu’il tient dans les mains. Il s’agit d’un antagoniste particulièrement important de l’univers Marvel, qui a déjà affronté les Quatre Fantastiques par le passé et qui pourrait utiliser les immenses pouvoirs de Franklin pour déformer la réalité et prendre le pouvoir sur le monde.

Doctor Doom dans les comics. // Source : Marvel

Une bonne nouvelle, déjà connue des fans grâce à une scène de Thunderbolts*, apparaît ensuite à l’écran : Les Quatre Fantastiques seront de retour dans Avengers : Doomsday, et cette scène post-générique permet d’opérer une transition parfaite entre les deux films. Petite déception : on ne voit pas le visage de Robert Downey Jr., qui endossera le costume du Docteur Fatalis.

Dans le cas où l’on douterait de l’identité du mystérieux visiteur, les crédits confirment bel et bien sa présence, avec la mention d’une musique nommée Doom, imaginée par Alan Silvestri, le compositeur régulier d’Avengers. La boucle est bouclée : rendez-vous le 16 décembre 2026 pour découvrir enfin Avengers : Doomsday, conçu comme une immense réunion de personnages Marvel.

Pour aller plus loin Marvel va encore faire n’importe quoi avec X-Men et Iron Man

Un petit cartoon pour terminer Les Quatre Fantastiques

La seconde scène post-générique des Quatre Fantastiques est beaucoup plus fun et ne possède pas d’enjeux dramatiques particuliers. Elle fait écho à l’univers rétrofuturiste du film, qui évoque les années 1960, et prend la forme d’un dessin-animé consacré aux super-héros, évoqué à plusieurs reprises dans l’intrigue.

Cette séquence retrace alors les exploits des Quatre Fantastiques, à la manière d’un vieux cartoon, accompagné d’une voix-off particulièrement enthousiaste. La Chose peut même y déclarer sa phrase préférée (ou pas) : « Ça va chauffer ! »

Les Quatre Fantastiques possède une esthétique rétrofuturiste, qui rappelle celle des cartoons des années 1960. // Source : Marvel

Cette scène post-générique est également l’occasion pour Marvel de rendre hommage à Jack Kirby. Ce dessinateur de génie, connu pour son duo iconique avec le scénariste Stan Lee, est à l’origine de Thor, des X-Men ou encore… des Quatre Fantastiques.

L’une de ses citations iconiques s’affiche alors à l’écran, nous permettant de mieux comprendre le nom du lieu où habitent les personnages principaux du film : la Terre 828. Cela fait en réalité référence à la date de naissance de Jack Kirby, le 28 août 1917. En anglais, les chiffres sont inversés, ce qui donne : 8/28/17. Malin.

Pour aller plus loin C’est fini pour le MCU Phase 5, voilà ce que la phase 6 de Marvel nous réserve

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama