Le studio à l’origine de Palworld, phénomène paru début 2024 et un peu trop inspiré de Pokémon, pourrait sortir sur Nintendo Switch 2. Un comble, quand on sait que Nintendo a pris des dispositions juridiques.

Il existe une réalité assez cocasse concernant la Switch 2, qui sera dévoilée le 2 avril, à l’occasion d’un Nintendo Direct massif. La console hybride pourrait ainsi accueillir un jeu inspiré de Pokémon, avant un jeu Pokémon. C’est en tout cas l’éventualité partagée le 24 mars sur IGN, par John ‘Bucky’ Buckley, directeur de la communication de Pocketpair, studio à l’origine du phénomène Palworld, aka le Pokémon avec des armes.

L’intéressé a ouvert la porte à la possibilité de voir un portage de Palworld sur Switch 2. La condition est simplement technique : « Nous n’avons pas encore les caractéristiques. Nous attendons comme tout le monde. Je suis à la GDC en priant pour que quelqu’un me les dise, mais personne ne les a vus. Si elle est assez puissante, on va le considérer à 100 %. »

Palworld // Source : Pocketpair

Vers une arrivée de Palworld sur Nintendo Switch 2 ?

John ‘Bucky’ Buckley sous-entend que les développeurs souhaitent proposer Palworld sur un maximum de plateformes. Et s’il n’est pas sorti sur Switch, c’est justement pour des raisons de puissance. « Si nous avions pu faire tourner le jeu sur la Switch, alors nous l’aurions lancé, mais Palworld est un jeu gourmand », rappelle-t-il.

Il entretient semble-t-il de bons espoirs pour une version Switch 2, avec l’argument du Steam Deck en tête. Il explique : « Nous avons fait beaucoup d’optimisations pour le Steam Deck, avec lesquelles nous sommes heureux. Il y a encore du travail, mais nous sommes satisfaits de la tournure des événements. On aimerait donc le proposer sur plus de consoles portables, si possible. »

Il serait en tout cas cocasse de voir Palworld sortir sur Switch 2, pour la simple et bonne raison que le titre de PocketPair est vu comme un plagiat par certains — un plagiat cruel avec des armes, qui plus est. Nintendo a d’ailleurs saisi la justice pour l’attaquer, sous fond de violation de brevets liés aux Poké Balls. Palworld a déjà été mis à jour en conséquence, mais le procès est toujours en cours. Est-ce que ce litige pourrait empêcher Pocketpair de commercialiser Palworld sur Switch 2 ? Depuis janvier, le studio propose un autre de ses jeux sur Switch : Overdungeon.

