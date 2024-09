Lecture Zen Résumer l'article

Les développeurs de Palworld se sont exprimés sur les procédures judiciaires lancées par Nintendo. Pour le moment, ils ignorent précisément ce que leur est reproché par le géant nippon du jeu vidéo.

Quel est le problème avec Palworld ? Pocketpair, Le studio derrière le phénomène vidéoludique, aimerait bien le savoir. « Pour le moment, nous ne connaissons pas les brevets spécifiques que nous sommes accusés d’enfreindre », a déclaré la société dans un communiqué publié sur Twitter le 19 septembre.

L’entreprise vient de prendre la parole en raison des procédures judiciaires entamées par Nintendo plus tôt ce mois-ci. La multinationale a porté plainte pour des ressemblances avec la saga Pokémon, non pas sur des critères esthétiques, difficiles à défendre, mais sur des aspects en lien avec le système de jeu.

Une scène de Palworld. // Source : Pocketpair

À ce stade, on ne sait pas vraiment ce que reprochent Nintendo et Pokémon Company à Pocketpair, dans la mesure où la capture de monstres n’est pas exclusive à Pokémon. Palworld s’inscrit bien davantage dans le genre survie, avec des inspirations multiples et variées. PC Gamer croit néanmoins avoir mis le doigt sur ce qui pourrait irriter Nintendo : l’utilisation des Poké Balls, liée à un brevet déposé par la firme en 2022.

Palworld accusé de copier un peu trop les Poké Balls ?

Le brevet repéré par nos confrères porte sur la capture de monstres, plus spécifiquement une innovation apportée par les développeurs de Pokémon pour l’épisode Légendes Pokémon : Arceus. Une innovation que Nintendo est parvenue à protéger : elle permet de lancer une Poké Ball n’importe quand, et pas uniquement durant un combat.

Sauf que Palworld reprend cette mécanique avec ses Sphères, nom donné aux outils de capture des Pals. Dans le jeu de Pocketpair, on peut aussi lancer ces Sphères quand on veut, que ce soit pour capturer directement une créature ou engager un combat. Cette comparaison en vidéo donne un aperçu concret des similitudes — ce qui n’a sans doute pas échappé aux yeux de Nintendo. Les quelques animations supplémentaires, ainsi que l’affichage d’un pourcentage de réussite, ne suffiront peut-être pas à Pocketpair à se démarquer assez.

Un jet de Poké Ball dans Légendes Pokémon : Arceus. // Source : Nintendo

On peut trouver osé de la part de Nintendo d’aller jusqu’à protéger des mécaniques de gameplay susceptibles d’être reprises par d’autres. Mais c’est loin d’être la première fois. Le constructeur n’a pas hésité à protéger les nouveaux pouvoirs de Link dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. C’est une manière de rendre ses expériences exclusives, tout en protégeant sa propriété intellectuelle.

Pocketpair, sans doute surpris de se retrouver embourbé dans une lutte contre un requin comme Nintendo, se désole : « C’est vraiment malheureux d’avoir à allouer du temps pour des choses qui ne sont pas liées au développement du jeu ». Il reste maintenant à connaître la suite, qui s’écrira peut-être devant un tribunal.

