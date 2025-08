Lecture Zen Résumer l'article

Vous avez remis la main sur votre vieille boîte à chaussures pleine de cartes Pokémon, Magic ou Yu-Gi-Oh! ? Félicitations, vous venez peut-être de retrouver un trésor (ou un tas de cartes rincées). Que vous souhaitiez les vendre ou compléter votre collection, on vous explique comment faire.

Avec l’annonce du programme de rachat de cartes Pokémon par Micromania, vous vous êtes peut-être dit : « Tiens, et si je transformais cette vieille boîte à chaussures remplie de cartes en plan d’épargne ? » En attendant de voir si l’offre en vaut vraiment la peine, sachez qu’il existe bien d’autres façons de vendre, ou d’acheter, des cartes de jeux à collectionner.

Que vous souhaitiez vendre votre collection, la compléter, ou simplement dégoter la carte qui transformera votre deck de « meh » à « méta », vous devrez obligatoirement passer par des services en ligne. Fini le bon temps où les échanges se faisaient sur le trottoir, de façon un peu honteuse, devant une boutique de jeux à l’allure douteuse.

Vous pouvez tenter votre chance sur des plateformes généralistes comme eBay ou Leboncoin. Mais, de notre côté, on vous recommande plutôt un site inconnu du grand public, mais incontournable pour les connaisseurs. Un endroit où les cartes s’achètent, se vendent et se notent comme du bon vin.

eBay, Leboncoin… les places de marché généralistes

Ces sites ont un gros avantage : tout le monde (ou presque) y a déjà mis les pieds. Vous avez peut-être déjà un compte qui traîne depuis lequel vous aviez passé commande de câbles USB ou bouclé l’acquisition d’un canapé d’angle qui manquait à votre salon.

eBay, lui, sort du lot. Il parraine d’ailleurs régulièrement des salons de cartes à collectionner et son système d’enchères est parfait pour vendre (ou chasser) des cartes rares. Vous possédez un Dracaufeu 1re édition, set de base, en parfait état ? Félicitations, vous êtes potentiellement assis sur 80 000 € de carton plastifié. Pas mal pour un souvenir d’enfance.

Vous en aviez un quand vous étiez petit ? // Source : capture d’écran

À l’autre bout du spectre, si vous avez des cartes un peu fatiguées que vous espérez transformer en pièces (ou billets, soyons ambitieux), direction Leboncoin, Vinted ou Facebook (les groupes et le marketplace). Vous n’y trouverez probablement pas la carte tant recherchée, mais, grâce à leur popularité, vous pourriez finaliser quelques ventes sans trop vous casser la tête.

Mais si vous commencez à prendre ces transactions au sérieux, et que vous vendez ou achetez continuellement, alors il est temps de rejoindre Cardmarket. Moins connu du grand public, mais adoré des collectionneurs, c’est le QG européen de la carte à l’unité.

Cardmarket, le leader incontournable en Europe

Le site a vu le jour en 2007 en Allemagne, fondé par un passionné de Magic. À l’origine, il s’appelait MagicCardMarket (abrégé MKM, avec un « K » à l’allemande), et proposait seulement des cartes Magic.

Le succès a été rapide. Le site s’est ouvert à l’international, a intégré plusieurs devises, puis a progressivement élargi son catalogue à d’autres jeux, comme Yu-Gi-Oh! ou Pokémon. Il est finalement devenu Cardmarket, un nom plus représentatif de son offre élargie.

On parie que vous ne connaissez pas la moitié des jeux proposés sur Cardmarket… // Source : capture d’écran

Aujourd’hui, c’est le leader incontesté de la vente de cartes à collectionner à l’unité en Europe. C’est la plateforme de référence pour les collectionneurs, les joueurs et les revendeurs. Les prix pratiqués sur le site font souvent office de baromètre du marché. À l’échelle mondiale, d’autres acteurs dominent les marchés américains et asiatiques, mais, en Europe, Cardmarket est largement en tête.

Le site propose un catalogue extrêmement large couvrant 19 jeux différents, parmi lesquels : Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, One Piece, Flesh and Blood, Star Wars Unlimited, Lorcana, et d’autres titres beaucoup plus confidentiels, voire plus édités (mais toujours encore collectionnés).

Le fonctionnement est simple et ouvert à tous : chaque utilisateur peut vendre ses cartes à l’unité, fixer son prix, choisir ses options d’expédition. Les acheteurs peuvent effectuer des recherches très précises (par langue, état, version, prix, etc.). Cardmarket joue le rôle de tiers de confiance, en gérant le paiement entre l’acheteur et le vendeur. Un système d’évaluations permet de noter les utilisateurs en fonction de leur fiabilité, de leur communication et de la rapidité des envois.

On peut voir l’évolution du prix de chaque carte. // Source : capture d’écran

Le site est gratuit pour les acheteurs, sauf en cas de souscription à une assurance facultative qui garantit le paiement au vendeur uniquement après réception. Du côté des vendeurs, une commission de 5 % est prélevée sur chaque vente. Petite astuce : pour créditer votre compte sans frais, privilégiez le virement bancaire plutôt que la carte bancaire ou PayPal. C’est un peu plus long, mais c’est gratuit.

Tout n’est pas parfait pour autant. L’interface du site est vieillissante et peut paraître déroutante pour les nouveaux utilisateurs. En cas de litige, le support client peut être lent à répondre, et le système est plus favorable aux acheteurs. Pour éviter les mauvaises surprises comme vendeur, il est important d’être rigoureux : bien évaluer l’état des cartes, vérifier les bonnes versions, bien protéger les envois, et respecter les délais d’expédition.

Pour les acheteurs, au-delà du vaste choix disponible, l’un des outils les plus pratiques est le Shopping Wizard. Il permet, à partir d’une liste de cartes souhaitées, de générer automatiquement un panier optimisé (prix minimal ou regroupement chez le même vendeur). On vous conseille tout de même de vérifier manuellement les cartes sélectionnées, car il arrive qu’une version alternative plus coûteuse soit ajoutée par erreur.

Les prix des cartes One Piece les plus recherchées…

Cardmarket demande à ses utilisateurs leur numéro fiscal (NIF), et transmet aux autorités les montants des ventes réalisées sur sa plateforme, conformément à la réglementation européenne. Cela signifie que, selon votre situation (particulier ou professionnel, montant des ventes, fréquence, etc.), les revenus issus de vos ventes peuvent être imposables. Il est donc important de se renseigner sur vos obligations fiscales, afin d’éviter toute mauvaise surprise au moment de la déclaration de revenus.

Malgré une interface qui mériterait un rafraîchissement et un support client parfois lent, Cardmarket s’impose comme la plateforme incontournable en Europe pour l’achat et la vente de cartes à collectionner à l’unité. Sa large couverture de jeux, la taille de son catalogue, la précision de ses outils de recherche, et son rôle de référence pour les prix du marché en font une solution fiable et efficace, aussi bien pour les collectionneurs occasionnels que pour les vendeurs réguliers.

C’est surtout un excellent point d’entrée pour ceux qui souhaitent s’initier à la vente de cartes de manière encadrée, avec un système de réputation et de gestion des paiements qui limite les risques. Et si vous êtes acheteur, vous aurez rarement accès à autant d’offres, de filtres et de vendeurs différents réunis à un seul et même endroit.

