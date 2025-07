Lecture Zen Résumer l'article

Le célèbre roman de Jane Austen, qui a déjà connu de nombreuses adaptations au cinéma et à la télévision, va faire l’objet d’une nouvelle réécriture pour Netflix. Casting, histoire, sortie… Voici tout ce que l’on sait déjà sur la future série Orgueil et Préjugés.

Au rayon des romances cultes, il est extrêmement difficile de détrôner Orgueil et Préjugés. Le roman de Jane Austen, qui a marqué des générations de lecteurs, a ensuite été popularisé par deux adaptations iconiques : la série de la BBC de 1995, avec Colin Firth (Love Actually) ainsi que le film de 2005 avec Keira Knightley (Pirates des Caraïbes) et Matthew Macfadyen (Succession), dans les rôles principaux.

Plus de vingt ans plus tard, un nouveau projet risque de faire chavirer les cœurs : une série en 6 épisodes, commandée par Netflix, et qui possède déjà un casting ahurissant. Alors, préparez vos plus belles robes de bal, rangez votre fierté au placard et révisez les citations les plus poétiques de Mr. Darcy : on vous dit tout sur la future réécriture d’Orgueil et Préjugés.

La première image d’Orgueil et Préjugés, version Netflix

Le 29 juillet 2025, Netflix a enfin révélé la toute première image d’Orgueil et Préjugés, mettant en scène les femmes de la famille Bennet. De gauche à droite, on peut donc retrouver Emma Corrin (Lizzie), Freya Mavor (Jane), Olivia Colman (Mrs Bennet), Hopey Parish (Mary), Rhea Norwood (Lydia), et Hollie Avery (Kitty).

Les costumes, eux, s’annoncent somptueux et nous donnent déjà la sensation de replonger dans l’ambiance du roman de Jane Austen.

La famille Bennet (presque) au grand complet dans Orgueil et Préjugés. // Source : Netflix

De quoi parlera la série Orgueil et Préjugés, sur Netflix ?

Il s’agira, a priori, d’une adaptation très fidèle du roman de Jane Austen, publié en 1813. On y suivra donc le quotidien de la famille Bennet, composée de 5 filles, dans l’Angleterre du 19ᵉ siècle. La mère cherche désespérément à marier ses enfants, afin de leur assurer un avenir financier stable.

Lorsque deux riches voisins, Mr. Bingley et Mr. Darcy, débarquent dans leur petit village, leur arrivée crée évidemment des étincelles. Lizzie, la seconde fille Bennet, va notamment entamer une relation d’amour-haine assez forte avec Mr. Darcy, alors qu’ils semblent tous deux aveuglés par leur propre orgueil…

Orgueil et Préjugés, version 2005. // Source : Mars Distribution

Reconnu pour sa critique sociale acerbe des riches, son humour piquant et son histoire d’amour éloignée des clichés habituels, Orgueil et Préjugés reste aujourd’hui un classique de la littérature britannique. L’adapter est toujours un défi de taille, pour ne pas dénaturer le chef-d’œuvre original, tout en incorporant des détails plus modernes à l’histoire. De son côté, Emma Corrin, qui aura l’honneur d’incarner Lizzie Bennet, a « hâte qu’une nouvelle génération puisse tomber amoureuse de cette histoire, à son tour ».

Quels acteurs et actrices seront au casting de cette nouvelle adaptation d’Orgueil et Préjugés ?

La crème de la crème des jeunes comédiens britanniques sera réunie pour cette série Netflix, avec un casting qui a déjà su convaincre les fans.

On retrouvera donc à l’écran :

Emma Corrin (Black Mirror) dans le rôle de Lizzie Bennet ;

Jack Lowden (Slow Horses) dans le rôle de Mr. Darcy ;

Olivia Colman (The Crown) dans le rôle de Mrs. Bennet ;

Rufus Sewell (La Diplomate) dans le rôle de Mr Bennet ;

Freya Mavor (Skins) dans le rôle de Jane Bennet ;

Jamie Demetriou (Fleabag) dans le rôle de Mr. Collins ;

Daryl McCormack (La Roue du Temps) dans le rôle de Mr. Bingley ;

Rhea Norwood (Heartstopper) dans le rôle de Lydia Bennet ;

Siena Kelly (Black Mirror) dans le rôle de Caroline Bingley ;

Louis Partridge (Enola Holmes) dans le rôle de Mr. Wickham ;

Fiona Shaw (Harry Potter) dans le rôle de Lady Catherine de Bourgh ;

Hopey Parish dans le rôle de Mary Bennet ;

Hollie Avery dans le rôle de Kitty Bennet.

Emma Corrin est Elizabeth Bennet.

Jack Lowden est M. Darcy.

Olivia Colman est Mme Bennet.



La journaliste et autrice Dolly Alderton (Everything I Know About Love) a écrit les 6 épisodes de la série, qui sera dirigée par le réalisateur Euros Lyn, connu pour son travail sur Sherlock, Doctor Who ou Heartstopper.

Combien d’épisodes sont prévus ?

Cette saison d’Orgueil et Préjugés sera composée de 6 épisodes.

Quelle est la date de sortie d’Orgueil et Préjugés sur Netflix ?

La production vient tout juste de commencer, au Royaume-Uni, et aucune date de sortie précise n’a été communiquée par Netflix, pour le moment. Cependant, nous pouvons aisément parier sur une sortie de la série pour la fin de l’année 2025 ou le début 2026, au plus tôt.

